Vittorio Cecchi Gori | condannato a 5 anni in appello per il crac Safin

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il produttore cinematograficoè statoa cinquee mezzo per ilda 24 milioni di euro dellaCinematografica. La sentenza è stata emessa dalla II corte d’di Roma, presieduta da Barbara Callari; in primo grado il produttore era statoa 6. La riduzione della condanna aè motivata con la dichiarazione di prescrizione di uno dei reati contestati. Nell’ambito dello stesso processo, i giudici d’hanno accolto la richiesta di pena concordata per il collaboratore di, Luigi Barone (3e 4 mesi), per l’ex presidente del collegio sindacale della, Giorgio Ghini (3) e per l’ex componente del collegio sindacale della, Alessandro Mattioli (3). Infine, la Corte d’ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per morte di altri due imputati. Secondo l’accusa gli ...