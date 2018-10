Vittoria | giro di vite della Polizia Municipale contro il commercio abusivo

Giro di Lombardia 2018 : tutti gli italiani al via. Gianni Moscon e Vincenzo Nibali le punte da Vittoria : Saranno 43 gli italiani attesi alla partenza di Bergamo per la 112ma edizione del Giro di Lombardia. La Classica delle Foglie Morte è storicamente terreno di conquista per il Bel Paese che vanta ben 69 successi e quest’anno ci sarà la concreta possibilità di raggiungere quota 70. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e loro ambizioni per questa corsa. Saranno due le punte per la vittoria: Vincenzo Nibali e Gianni Moscon. Lo Squalo ...

Mondiali volley femminile - l’Italia batte 3-1 gli Stati Uniti ed è prima nel girone. È la nona Vittoria consecutiva : Non avevano bisogno di vincere. Ma le azzurre della pallavolo lo hanno fatto ancora. E in grande stile. Il sestetto guidato da Davide Mazzanti ha battuto per 3-1 le campionesse del mondo in carica: le giocatrici Usa. Così l’Italia arriva a quota 9 vittorie consecutive e si garantisce il primo posto del girone F, dopo aver sconfitto mercoledì la Russia con un netto 3-1. Ora le azzurre attendono solo di sapere quali saranno le loro ...

Giro di Lombardia 2018 - i favoriti. Alejandro Valverde vuole la Vittoria in maglia iridata - l’Italia sogna con Vincenzo Nibali e Gianni Moscon : Si preannuncia grande spettacolo sabato al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i più forti corridori del momento darsi battaglia su un impegnativo percorso di 241 km da Bergamo a Como, con Ghisallo, Muro di Sormano e Civiglio che decideranno la corsa nel finale. Cerchiamo quindi di scoprire chi potrà salire sul gradino più alto del podio con i favoriti del Giro di ...

Golf - PGA Tour 2018 : dramma Snedeker - crolla nell’ultimo giro e cede la Vittoria a Kevin Tway nel playoff a tre : Finale clamoroso al Safeway Open 2018: Brandt Snedeker incappa in una pessima giornata, si fa raggiungere a -14 da Ryan Moore e Kevin Tway all’ultima buca, facendosi eliminare alla prima dello spareggio a tre dopo aver dominato per praticamente tutto il torneo. Dopo un’emozionante serie che ha visto Moore e Tway sfidarsi senza esclusione di colpi, il playoff ha alla fine visto vittorioso alla terza il secondo, che ha così conquistato ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Vittoria che ci tiene in corsa nel girone” : Il Napoli ha disinnescato il Liverpool nel match del San Paolo e Ancelotti, ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri: “Abbiamo giocato bene tutto il match, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente al Liverpool. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo fatto gol nel momento giusto: se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più”. Non era ...

Basket - Europe Cup 2018-2019 : comoda Vittoria per la Dinamo Sassari che prenota un posto alla fase a gironi : Incontro senza storia quello da poco concluso tra Sassari e Benfica al PalaSerradimigni, ultimo turno preliminare di Europe Cup. Nel match di andata i sardi dimostrano la loro superiorità comandando dall’inizio alla fine e concludono con il risultato di 100-66, che garantisce anche abbondante tranquillità in vista del ritorno in Portogallo. Primo quarto abbastanza equilibrato fino a 4 minuti dal termine, quando, sul risultato di 17-16, la ...

LIVE Brasile-USA volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : sorpasso Brasile! 3-0 agli Usa2 e Vittoria nel girone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino si affrontano due squadre già sicure della qualificazione alle semifinali e dunque lotteranno esclusivamente per il primo posto nel girone, già certe che domani torneranno in campo per affrontare una tra Italia, Serbia e Polonia. Si preannuncia grande spettacolo tra due grandi favorite per la conquista del ...

Risultati Serie C Girone B - Vittoria con il minimo sforzo per il Monza : Risultati Serie C Girone B – Ha preso il via la giornata valida per il campionato di Serie C, interessanti indicazioni nel Girone B, vittoria con il minimo sforzo per il Monza che ha avuto la meglio del Feralpisalò, blitz del Renate contro la Sambenedettese, ok davanti al pubblico amico per la Fermana mentre a reti inviolate la partita tra Vicenza Virtus e Giana Erminio. Risultati Serie C Girone B FERMANA-VIRTUS VERONA ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : una Vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Softball - Intergirone Serie A1 : clamorosa Vittoria di Nuoro su Bussolengo - vola Forlì - Caronno vicina ai playoff : Il secondo weekend dell’Intergirone di Serie A1 fa registrare una delle sorprese più grandi dell’intero campionato: Bussolengo perde la sua quarta partita di stagione, ma stavolta a battere le venete è Nuoro, ormai lontanissima dalle ambizioni di alta classifica e che sta pensando a cercare una sempre più vana via diretta per la salvezza. Forlì, una volta conquistato il secondo posto, ha invece deciso di togliere quasi tutte le ...

MotoGp – Dovizioso e la speciale goduria per la Vittoria a Misano : “ho urlato per tutto l’ultimo giro” : Tutta la gioia di Dovizioso, tra mix perfetti e urla di gioia: le parole del ducatista dopo la vittoria di oggi sul circuito di Misano Tutti in piedi ad applaudire Andrea Dovizioso: il forlivese della Ducati ha conquistato una strepitosa vittoria oggi al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Cal Crutchlow, che ha approfittato della caduta di Jorge Lorenzo a 2 giri dal termine della ...

BMW Championship : Molinari show - Chicco si giocherà la Vittoria nell'ultimo giro : Questa la programmazione in diretta esclusiva su Sky Sport Golf del BMW Championship: Domenica 9 settembre - quarta giornata - dalle 18 alle 24 , anche su Sky Sport Uno, Commento di Michele ...

Softball - Serie A1 2018 : l’intergirone inizia con una Vittoria a testa nel big match Bollate-Bussolengo : Dopo l’attività delle nazionali, per il campionato di Serie A1 di Softball è il momento di riprendere la marcia con la fase intergirone, in cui tutte le squadre di un girone affronteranno le avversarie dell’altro, per un totale di 12 partite suddivise in sei giornate di sola andata. I punti conquistati si accumulano nella classifica dei gironi già noti, senza formazione di nuovi raggruppamenti. Bollate-Bussolengo Big match doveva ...

Champions League - il Salisburgo cerca la Vittoria per infrangere il tabù gironi : Sono passati circa tredici anni dal 2005, anno in cui la Red Bull ha acquisito la principale società calcistica di Salisburgo (SV Austria Salzburg), associando il proprio nome a quello della città in cui tra l’altro ha sede la rinomata azienda di bevande energetiche. Da quel momento il Red Bull Salisburgo ha raggiunto i massimi livelli nazionali, conquistando nove campionati austriaci su tredici. Il primo di questi nove titoli è ...