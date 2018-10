Virale foto di Salvini sul taglio delle accise per la benzina | bufala o speranza il 12

CHIRURGO OPERA BIMBO INSIEME AL SUO ORSETTO/ Foto - una favola Virale “Come potevo dire di no?” : CHIRURGO OPERA BIMBO INSIEME al suo ORSETTO. Foto, una favola che diventa virale: “Come potevo dire di no?”. Una splendida storia ci giunge dal Canada: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:22:00 GMT)

TARTARUGA MORTA NELLA VAGINA SCOPERTA PER UN DOLORE ALLO STOMACO/ Foto choc Virale : ospedale apre inchiesta : Ha dolori all'addome: le trovano TARTARUGA MORTA NELLA VAGINA. La SCOPERTA choc su una paziente di 26 anni: la ragazza non ha saputo spiegare la presenza del rettile. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:04:00 GMT)

Bimba "parcheggiata" fuori dal negozio : foto choc diventa Virale/ “Non fate figli se non potete accudirli” : Bimba "parcheggiata" fuori dal negozio da sola e sotto l'indifferenza dei passanti: lo scatto finisce sui social e fa indignare ma anche l'autrice finisce sotto accusa.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Bambino aiuta anziano con stampelle a portare la spesa/ Foto - gentilezza Virale - i genitori : “orgogliosi!” : Bambino con il suo zaino della scuola sulle spalle, porta la borsa della spesa di un anziano, con le stampelle. La Fotografia condivisa su Facebook diventa virale.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Barbara D'Urso bacio in bocca a Lamberto Sposini : la foto è già Virale : E in generale del suo mondo " il giornalismo, la tv " non si è fatto vivo quasi nessuno dopo il primo periodo. Chi continua a scrivergli, e a seguirlo su Instagram, sono le persone normali. Il suo ...

Sposa sola e triste in metro a Milano - la foto diventa Virale sul web : 'Chi è?' : Sposa sola e disperata per le vie di Milano . Così è stata immortalata da diversi utenti una donna, vestita da Sposa, con tanto di fiori, ma senza suo marito e soprattutto con un'espressione che non ...

Vita facile per una coppia : sull'arenile con l'auto - la foto diventa Virale : 'Ha rubato un contenitore per la raccolta differenziata', denunciato professionista 3 Tranciati una cinquantina di vitigni, 39enne nel mirino 4 Scomparsa da 22 giorni, il sindaco: 'Chi è a conoscenza ...

Matto Salvini indagato. La foto del pm Luigi Patronaggio con Matteo Renzi e Andrea Orlando diventa Virale : poi la ‘scoperta’ : La furia del web non poteva lasciare immune Luigi Patronaggio, il procuratore di Agrigento che ha aperto un fascicolo di indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato anche di sequestro di persona per il divieto di sbarco durato cinque giorni del pattugliatore della Marina Militare Diciotti al porto di Catania. “Patronaggio guarda Renzi con amore”, si legge nella didascalia di una foto diffusa in ...

EMMA MARRONE - ECCO LA SUA "FELICITÀ"/ La foto diventa Virale : "ultimo bagno" prima del rientro : EMMA MARRONE da sempre, ironizza su tutto facendo impazzire gli estimatori. Di recente, uno scatto ha fatto il giro del web, ECCO la foto virale in spiaggia.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:29:00 GMT)

Emma Marrone - ecco la sua “Felicità”/ Foto - un panino diventa Virale : ecco come festeggia il Disco d’oro : Emma Marrone da sempre, ironizza su tutto facendo impazzire gli estimatori. Di recente, uno scatto ha fatto il giro del web, ecco la Foto virale in spiaggia.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:26:00 GMT)

Emma Marrone - la felicità? Un panino. euro E la foto diventa Virale : Lei che tiene la mano a lui che nel frattempo scatta una foto mozzafiato, magari con un panorama da urlo. Una posa virale, uno scatto che vale sempre moltissimi like, soprattutto per i romantici da ...

Emma Marrone - la felicità? Un panino. E la foto diventa Virale : Lei che tiene la mano a lui che nel frattempo scatta una foto mozzafiato, magari con un panorama da urlo. Una posa virale, uno scatto che vale sempre moltissimi like, soprattutto per i romantici da ...

Emma Marrone - la felicità? Un panino. ?E la foto diventa Virale : Lei che tiene la mano a lui che nel frattempo scatta una foto mozzafiato, magari con un panorama da urlo. Una posa virale, uno scatto che vale sempre moltissimi like, soprattutto per i romantici da social network. Qualcuno però ha pensato bene di rivistare l'immagine: Emma Marrone.Un classico rivisitatoLa famosa cantante italiana l'ha pensata a modo suo. E allora dimentica l'uomo che sorregge per la mano la compagna e fotografa. La posa della ...

Poliziotta in servizio allatta al seno bimbo malnutrito/ Foto Virale : altri casi simili - nel 2016 in Colombia : Buenos Aires. Una Poliziotta, durante il servizio di sorveglianza in un ospedale pediatrico, decide di allattare un bimbo malnutrito. Il collega scatta una Foto e la storia diventa virale. Il gesto dell’agente di Buenos Aires, Celeste Ayala, ha davvero fatto il giro del mondo. Ma la sua storia è analoga a molte altre in cui donne in servizio, da poco mamme, non ci hanno pensato due volte a prestare soccorso a neonati in difficoltà, ...