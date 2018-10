Venezia | Walter Zenga ribalta la squadra | ecco come cambia l’11 FOTO ...

Il ritorno dell'Uomo Ragno : Walter Zenga nuovo tecnico del Venezia : Manca solo l'ufficialità per un cambio della guardia tra ex interisti sulla panchina del Venezia. Il club del presidente Joe Tacopina, quartultimo in Serie B, ha esonerato l'ex allenatore della Primavera nerazzurra Stefano Vecchi: al suo posto Walter Zenga. L'Uomo Ragno, rimasto senza lavoro dopo la retrocessione dell'anno scorso con il Crotone, allenerà per la prima volta in carriera in serie cadetta dopo altre tre esperienze in massima serie ...