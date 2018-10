Venerdì è il giorno del Vodafone Happy Friday | sconti sul sito Nike o una rivista

Allerta Meteo - scuole chiuse Venerdì 5 Ottobre in alcuni comuni del Sud per il terzo giorno consecutivo [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo sta sferzando il Sud Italia e le Isole maggiori, dove in queste ore si sono verificate violente piogge che hanno causato danni e disagi in particolare in Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel versante orientale di quest’ultima infatti era stata emessa per oggi un’Allerta rossa, Allerta che permane anche domani pur con intensità lievemente ridotta (è stata declassata a arancione). Da ...

Perché si dice che Venerdì 17 è un giorno sfortunato? : Dietro la superstizione legata a questo giorno ci sono tante 'teorie' popolari, che la scienza nonostante tutto non riesce a contrastare

Buon Venerdì 17! Ecco perché è considerato da molti un giorno sfortunato : Questo Venerdì di Agosto non è un giorno qualsiasi: è un Venerdì 17. Per chi non crede alle superstizioni, è un giorno come tanti come tanti, ma per chi si lascia influenzare sarà sicuramente interessante scoprire per quale motivo a tale giorno è associata tradizionalmente la sventura. Innanzitutto ricordiamo che c’è addirittura chi soffre di “Eptacaidecafobia“: è questo il termine, derivante dal greco, che indica la paura ...

Nuoto - Europei 2018. Venerdì 3 agosto. IL PAGELLONE : Miressi uomo del giorno - Acerenza e Sabbioni bocciati : ILARIA CUSINATO 8: Il primo argento non si scorda mai, anche se parte con il primo crono al mondo, si fa superare da un'atleta che aveva un personale di tre secondi più alto del suo e non riesce a ...