Vela – Mondiali Melges 20 | a Brontolo l’ultima prova di giornata a Cagliari

Ciclismo - Mondiali 2018 : prova in linea breve ma molto impegnativa delle juniores. Difendere il titolo si riVela arduo per l’Italia : A partire dalla mattinata di giovedì 27 luglio iniziano le prove in linea ai Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Le prime a scendere in strada saranno le atlete juniores in campo femminile con una corsa breve ma intensa, con ben 975 m di dislivello da Alpbachtal Seenland al solito traguardo di Innsbruck, per un totale di 71.7 km. A rendere il tracciato così impegnativo la salita di Gnadenwald dopo 25 km prettamente pianeggianti, lunga 2,6 km ...

Volley - Mondiali 2018 : Julio Velasco squalificato per il gesto dell’ombrello! Il Maestro salta la sfida alla Serbia : Julio Velasco è stato squalificato per una giornata ai Mondiali 2018 di Volley maschile a causa del reiterato gesto dell’ombrello eseguito più volte ieri sera al termine della partita vinta contro la Polonia per 3-2 nonostante gli innumerevoli errori arbitrali. La FIVB ha deciso di punire il Maestro con un turno di stop da scontare in questa rassegna iridata, motivo per cui attualmente non è sulla panchina dell’Albiceleste che sta ...

VIDEO Julio Velasco scatenato dopo Argentina-Polonia 3-2 ai Mondiali : il Maestro replica il gesto dell’ombrello - imbufalito per errori arbitrali : Julio Velasco ha letteralmente sbottato dopo che la sua Argentina ha sconfitto la Polonia per 3-2 ai Mondiali 2018 di volley maschile. L’Albiceleste ha compiuto una vera e propria impresa battendo i Campioni del Mondo e lo ha fatto nonostante gli innumerevoli torti arbitrali lamentati dai sudamericani. Il Maestro si è proprio lasciato andare dopo che i suoi ragazzi avevano messo a terra il 16-14 del tie-break, facendo un giro di campo e ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - la seconda fase ti dirà chi sei. La corazzata Russia e la riVelazione Olanda - ora non si scherza più : Italia, ora facci vedere chi sei davvero. La nostra Nazionale ha incantato nella prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile vincendo cinque partite e presentandosi a Milano a punteggio pieno, lasciando per strada solo due set. Belgio, Slovenia, Argentina (oltre a Giappone e Repubblica Dominicana) sono state travolte con grande autorevolezza da parte degli azzurri che non hanno certamente esibito il miglior gioco della rassegna iridata ma ...

Mondiali ciclismo 2018 – Il ct Salvoldi sVela le titolari femminili per Innsbruck : Verso Innsbruck 2018: più nessun dubbio per il ct Salvoldi. IL CT del settore femminile ha sciolto gli ultimi dubbi e ufficializzato le titolari donne élite per la prova iridata in linea (del 29.09) e la terza titolare della prova a cronometro juniores (del 24.09) Lo aveva detto durante la presentazione delle Nazionali per Innsbruck avvenuta al grattacielo delle Generali lunedì 17 che aveva ancora dei dubbi da sciogliere in particolare ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia domina la prima fase - il pagellone degli azzurri. Zaytsev-Juantorena - gli Invincibili. Giannelli poeta - Mazzone riVelazione : L’Italia è stata davvero perfetta nella prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile: 5 vittorie in altrettante partite giocate, 15 punti conquistati e solo due set persi. Cammino fantastico per la nostra Nazionale che ha fatto bottino pieno tra Roma e Firenze, presentandosi così a punteggio pieno alla seconda fase che giocheremo a Milano dal 21 al 23 settembre. Gli azzurri hanno messo in mostra un grande gioco riuscendo a sconfiggere ...

Mondiali ciclismo 2018 – Nibali come CR7 e quella richiesta a Scarponi - Cassani sVela : “ecco cosa avevo chiesto a Michele” : Davide Cassani tra ricordi e speranze: il ct azzurro racconta quella richiesta a Michele Scarponi prima della sua morte e spera in un buon segnale da Vincenzo Nibali Davide Cassani ha scelto gli 11 azzurri per i Mondiali 2018 di ciclismo che si terranno la prossima settimana ad Innsbruck. Il ct azzurro ha deciso di prendersi del tempo per poi scegliere i definitivi 8 che gareggeranno nella rassegna iridata. Tra preoccupazioni e fiducia, ...

LIVE Italia-Argentina volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : il maestro Velasco sulla strada degli azzurri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze, di fronte a 7500 caldissimi spettatori, la nostra Nazionale affronterà l’Albiceleste in una partita fondamentale per il prosieguo della rassegna iridata: gli azzurri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, dopo aver surclassato Giappone e Belgio, per portare dietro il maggior numero ...

