Vela – Giochi Olimpici giovanili | due medaglie per l’Italia | grande successo per Giorgia

Vela – Giochi Olimpici giovanili : gli azzurri in lizza per le medaglie : Agli Youth Olympic Games di Buenos Aires Sofia Tomasono sale al secondo posto nei kiteboard femminili, Nicolò Renna sempre secondo nei T293 e Giorgia Speciali consolida il primo posto nei T293 Il quarto giorno di regate agli Youth Olympic Games di Buenos Aires ha visto regatare tutte le classi presenti. Ieri doveva essere il giorno di riserva per i Techno 293 Plus ma gli organizzatori hanno deciso di farli gareggiare per recuperare le ...

Microsoft sVela Project xCloud - un progetto che renderà (per davvero) i giochi multi piattaforma : Microsoft ha introdotto oggi sul suo blog il servizio di streaming cloud per i giochi chiamato Project xCloud L'articolo Microsoft svela Project xCloud, un progetto che renderà (per davvero) i giochi multi piattaforma proviene da TuttoAndroid.

Vela – Youth Olympic Games : 5 atleti italiani ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires : Youth Olympic Games: al via a Buenos Aires i Giochi Olimpici giovanili. 5 atleti a rappresentare l’Italia della Vela Gli Youth Olympic Games (YOG) sono l’evento sportivo per eccellenza rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni provenienti da tutto il mondo. Sono un evento unico nel loro genere, in quanto fondati su un Programma Culturale e di Istruzione (CEP) basato su cinque temi fondamentali per la crescita valoriale dei ragazzi: ...

PlayStation Plus : Sony riVela a sorpresa i giochi gratuiti di novembre : No non avete letto male e no non abbiamo preso un abbaglio, stiamo effettivamente parlando dei giochi gratuiti che gli abbonati al PlayStation Plus otterranno nel mese di novembre, o almeno di parte di quei giochi.Come segnalato da Eurogamer.net, su PlayStation.com è comparsa una immagine piuttosto chiara che rivela due titoli che fanno parte della line-up del prossimo mese, entrambi per PS4:Due riedizioni ma in entrambi i casi riedizioni ...

Un altare Maya rinvenuto in Guatemala riVela Giochi di potere di 1500 anni fa : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

HTGAWM 5 promo : sVelate le dinamiche dei giochi? (VIDEO) : HTGAWM 5 promo & news – Per fortuna ci pensa la nostra Viola Davis a condividere con i fan il trailer della quinta stagione. Il debutto della serie Tv si avvicina a passo spedito ed ora finalmente possiamo scoprire qualcosa di più sulla nuova trama. Il promo di HTGAWM 5 ci parla delle new entry e dei drammi, a partire dal rapporto fra Annalise e Frank. HTGAWM 5 promo quinta stagione Annalise non crederà ai suoi occhi quando Frank ...

Grande Fratello Vip - a poche ore dalla riVelazione del cast un concorrente è già fuori dai giochi : Un concorrente del Grande Fratello Vip sembrerebbe essere già stato eliminato senza nomination. Chi tra i 16 concorrenti della prossima edizione del reality-show non sarebbe gradito ai piani alti di ...

PlayStation Plus : riVelati gli straordinari giochi gratuiti di settembre 2018 : Il ritorno dalle vacanze per i sottoscrittori di un abbonamento PlayStation Plus si anticipa estremamente dolce, poiché questo pomeriggio Sony ha svelato quali saranno i titoli gratuiti di settembre per tutti gli abbonati, che saranno molto felici di poter giocare questo mese a una manciata di videogiochi davvero importanti.La line up dei titoli gratuiti del PlayStation Plus di settembre si apre con Destiny 2, il secondo capitolo della saga ...