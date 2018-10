VALENTINO ROSSI CORRO FINO AL 2020 Marquez può battere i miei

MotoGp – VALENTINO ROSSI fa sul serio con Francesca Sofia Novello : spunta l’anello [FOTO] : Matrimonio in vista per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: nella mano della modella italiana spunta l’anello Francesca Sofia Movello, è ormai noto, è la fidanzata di Valentino Rossi. Bellissima, giovane e ricca di ambizioni, la modella italiana ha stregato il cuore del nove volte campione del mondo, che, adesso, sembra fare veramente sul serio. Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi da un anno circa (non è nota ...

Olympic Salerno-VALENTINO Mazzola 0-2. I coperchiesi si confermano bestia nera dei biancorossi. : La Valentino Mazzola espugna all'inglese il 'Figliolia' e si aggiudica i primi tre punti stagionali ai danni dell'Olympic Salerno che non riesce a sfatare il tabù dell'undici di Mariano Turco. Il ...

MotoGP - GP Thailandia. VALENTINO ROSSI chiude 4° : 'Sembrava una gara di ciclismo' : Il GP della Thailandia è sicuramente una tappa positiva nella rinascita della Yamaha. Rossi e Vinales sono andati bene sia nelle Libere sia in qualifica, con Valentino che ha anche conquistato la ...

MotoGp – VALENTINO ROSSI sincero dopo la Thailandia : “una sofferenza non poter lottare! Se fossi un ingegnere…” : Valentino Rossi, la bagarre tra Dovizioso e Marquez al Gp della Thailandia e la paura che gli ingegneri si illudano di aver risolto i problemi dopo i risultati di oggi a Buriram Quarto posto, oggi, al Gp della Thailandia, per Valentino Rossi. Partito bene, il Dottore ha dovuto cedere poi al consumo delle gomme che gli ha impedito di lottare fino alla fine con i migliori e che lo ha costretto,dunque, a chiudere la sua gara ai piedi del ...

VIDEO Highlights MotoGP GP Thailandia : Marc Marquez vince la battaglia stellare con Dovizioso - VALENTINO ROSSI quarto : Oggi è andato in scena il bellissimo GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Buriram i piloti si sono dati battaglia per la vittoria: Marc Marquez è riuscito a prevalere grazie a un sorpasso stellare su Andrea Dovizioso che poi non è riuscito a restituire il favore all’ultima curva. Valentino Rossi è tornato competitivo e ha concluso in quarta posizione alle spalle del compagno di squadra Maverick Vinales. Di ...

VALENTINO ROSSI - peccato per il podio : ANSA, - BURIRAM, 7 OTT - ''Ultimamente sono delle gare un po' strane con tutti molto preoccupati delle gomme, sembrano gare di ciclismo, tutti attendono e poi c'e' uno che scatta, è bello perchè c'e' ...

VALENTINO ROSSI - GP Thailandia : “Sembra di vedere le gare di ciclismo. Volevo lottare per il podio ma… Problemi risolti? Quando vinceremo” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare della quarta posizione nel GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha compiuto un deciso passo in avanti rispetto alle ultime gare e la Yamaha sembra aver risolto alcune delle sue difficoltà ma il centauro di Tavullia, dopo aver cercato una fuga iniziale, sperava di lottare per la vittoria o quantomeno per il podio che invece è stato conquistato dal compagno di squadra Maverick ...

MotoGP - Pagelle GP Thailandia 2018. Marc Marquez show - VALENTINO ROSSI rinato - Dovizioso sogna per il futuro : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, precedendo Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti scesi in pista a Buriram. Marc Marquez: 10. Si inventa una manovra d’antologia alla curva 5 sorpassando Dovizioso in un modo davvero incredibile. show da vero Campione del Mondo che non si tira indietro nonostante il campionato sia deciso e tira fuori tutto il ...

MotoGp – Il Gp della Thailandia come una gara di ciclismo : l’analisi di VALENTINO ROSSI dopo il quarto posto di Buriram : Valentino Rossi analizza il suo Gp della Thailandia: le parole del Dottore dopo il positivo quarto posto di oggi sul circuito di Buriram La Yamaha ritrova il sorriso, ma non si monta la testa, dopo la gara di questa mattina sul circuito di Buriram. Maverick Vinales ha ritrovato il podio, col suo terzo posto al Gp della Thailandia, mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi ha chiuso la sua corsa con un buon quarto posto. LaPresse Il ...

DIRETTA MOTOGP/ Trionfo Marquez su Dovizioso - VALENTINO ROSSI si rialza! (GP Thailandia 2018) : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Thailandia 2018 Buriram: cronaca e tempi, podio e vincitore del nuovo Gran Premio asiatico (oggi domenica 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:45:00 GMT)

MotoGp – VALENTINO ROSSI quarto in Thailandia : la reazione del team al rientro ai box del Dottore [VIDEO] : Pacche, sorrisi, strette di mano e complimenti: la reazione dello staff Yamaha al rientro ai box di Valentino Rossi al termine del Gp della Thailandia La Yamaha ha ritrovato un pizzico di competitività: il team di Iwata ha finalmente disputato una gara positiva, dopo un periodo nerissimo. Maverick Vinales è riuscito a salire nuovamente sul podio, con un ottimo terzo posto al Gp della Thailandia, alle spalle di Marquez e Dovizioso. Un ...

MotoGp in Thailandia. Marquez vince e 'vede' il mondiale. Quarto VALENTINO Rossi : Sul circuito di Buriram, a 400 chilometri da Bangkok, il campione del mondo ha superato solo nelle ultime curve la Ducati di un ottimo Dovizioso, terzo Maverick Vinales davanti all'altra Yamaha di ...

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : Marquez successo all'ultimo giro. Dovizioso è secondo - VALENTINO ROSSI conclude quarto : ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI La cronaca delle qualifiche di MotoGP La cronaca delle prove libere 3 di MotoGP La cronaca delle prove libere 1 di MotoGP La cronaca delle prove libere 2 di ...

MotoGP - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez vola verso il titolo iridato - 77 punti di vantaggio su Dovizioso. VALENTINO ROSSI terzo : Marc Marquez ha ormai ipotecato il Mondiale MotoGP 2018: lo spagnolo della Honda ha 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso dopo la vittoria nel GP di Thailandia 2018 mentre Valentino Rossi rimane in terza posizione con 26 punti di vantaggio sul compagno di squadra Maverick Vinales. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti MotoGP. Classifica Mondiale piloti MotoGP: # PILOTA punti 1. Marc Marquez 271 2. Andrea ...