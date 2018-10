USA | lieve calo per la fiducia dei consumatori - Università Michigan

USA - lieve crescita per le spese costruzioni ad agosto : Crescono le spese per le costruzioni in USA nel mese di agosto. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, sale a 1.318,5 miliardi di dollari con una variazione positiva dello 0,1% ...

Futures USA in lieve rialzo aspettando la Fed : Timidi guadagni sui Futures statunitensi, ad indicare un avvio poco mosso ma positivo per Wall Street. A prevalere è la cautela in vista della fine del meeting dei politica monetaria della Federal

Futures USA in lieve rialzo aspettando la Fed : Quello che non è ancora certo è un eventuale nuovo ritocco all'insù a dicembre, giustificato dal buono stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Una nuova conferma di ciò potrebbe arrivare ...

Terremoto : lieve scossa a 40 chilometri da SiracUSA : lieve scossa di Terremoto registrata dall'Ingv stamattina a 40 chilometri da Siracusa. Il sisma ha avuto una profondita' di 23 chilometri.

USA - richieste sussidi disoccupazione in lieve aumento : Teleborsa, - Salgono poco meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 25 agosto. I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 213.000 dalle 210.000 mila ...

Wall Street : avvio in lieve rialzo - Dj +0 - 01% - - fiducia per negoziati USA-Canada : Bene anche i dati sul Pil: gli Stati Uniti hanno appena pubblicato la seconda lettura del Pil del secondo trimestre dell'anno: l'economia americana e' cresciuta del 4,2%, rispetto alle stime del 4,1%.

USA - a luglio inflazione in lieve crescita ed in linea con le attese : Teleborsa, - Cresce lievemente l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di luglio. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile ...