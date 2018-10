Usa | il paradosso dei governatori di Trump Tassate auto ibride ed elettriche

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Mentre in nord Italia sono scattati i divieti alla circolazione per i vecchi diesel, nel Vecchio Continente si discute sul tagliare quanto più possibile le emissioni di CO2 generate dellee anche il resto del mondo vira sempre più verso l’ecosostenibilità, negli Stati Uniti – che “fa mondo” a sé – le cose sembrano muoversi diversamente. Al punto che si continua a parlare, passando spesso ai fatti, di tassazione delle. E c’era da aspettarselo questo, vista la linea politica che Donaldha finora tenuto nei confronti dell’ambiente. C’era da aspettarselo, o quasi. Quello che dal primo ottobre 2018 è stato stabilito per lo stato del Mississippi, era stato già proposto a inizio anno per quello del Maine: ovvero, una tassazione extra per lea basso impatto ambientale. Oltre alla consueta tassa annuale ...