Usa | agenti Fbi sotto accusa | Partecipano a festini a luci rosse

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Dopo le polemiche per l"inefficiente conduzione delle indagini su Hillary Clinton e su Donald Trump, l"Fbi è nuovamente finito nel mirino dei media Usa, stavolta a causa di uno scandalo sessuale. Diversisono stati infattiti di atti contrari al codice etico dell"organo investigativo, in quanto avrebbero preso parte a "con prostitute". Sia il Dipartimento di Giustizia sia la stessa agenzia hanno aperto dei fascicoli sulla vicenda, al fine di valutare l"attendibilità delle accuse avanzate a carico dei membri dell"Fbi.È stato The Wall Street Journal il primo organo di stampa a denunciare la condotta moralmente discutibile degli esponenti dell"ente investigativo. Secondo il quotidiano, glipartecipanti ai "" apparterrebbero al personale impegnato in missioni all"estero, in particolare a quello di stanza in Asia. I funzionari coinvolti nello ...