Urla nella notte fuori dalla Casa e Giulia Provvedi scoppia in lacrime

FUrlan - Cisl - : nel Def manca una svolta nella scuola : Oltre al mancato cambiamento nel mondo della scuola, Furlan si è detta perplessa anche su altre misure , indicando le soluzioni che a suo avviso sarebbero più adatte e soprattutto quali dovrebbero ...

Europei nuoto : bronzo per l'azzurro FUrlan nella 25 chilometri : Matteo Furlan conquista la medaglia di bronzo nella 25 chilometri nella gara di fondo ai campionati Europei di nuoto a Glasgow. L'azzurro ha chiuso in 4h57'55"8. Medaglia d'oro per l'ungherese Kristof Rasovsky (4h57'53"5) e argento al russo Kirill Belyaev (4h57'54"6), argento. Al quinto posto un altro azzurro, Simone Ruffin.

Sveglia i residenti di San Pio Urlando nella notte : identificato - era solo ubriaco : LECCE - Parapiglia nel rione San Pio, in città, nella tarda serata di ieri. Ma, fortunatamente, l'episodio si è rivelato meno grave del previsto. Un ragazzo, nel pieno dei fumi alcolici, ha dato di ...

"Eravamo mano nella mano - ci hanno Urlato 'froci'". Coppia gay racconta l'aggressione a Verona : "Eravamo mano nella mano e un gruppo di ragazzi ci ha insultato dicendoci 'froci di m...', 'femminucce'. Abbiamo lasciato perdere, però continuavano ad offenderci, a quel punto abbiamo fatto due passi indietro per chiedere il motivo di quelle offese, ma hanno continuato ad insultarci. Un ragazzo mi ha dato uno spintone e poi ha colpito con una forte sberla Andrea". È la testimonianza della Coppia omosessuale aggredita sabato scorso ...

Europei : FUrlan bronzo nella 25 km fondo : ROMA, 12 AGO - Italia chiude al top gli Europei di Glasgow. Nel fondo, la maratona da 25 km, regala anche il bronzo di Matteo Furlan insieme all'oro al femminile con Arianna Bridi. L'azzurro ha chiuso ...

Oro Bridi - bronzo FUrlan nella 25 km : Italia chiude al top gli Europei di Glasgow. Arianna Bridi è medaglia d'oro nella 25 km. L'azzurra trionfa dopo 5h19'34'6 precedendo al tocco la campionessa olimpica della 10 km, l'olandese Sharon Van ...

Nuoto - Europei : FUrlan centra il bronzo nella 25 km : Matteo Furlan conquista la medaglia di bronzo nella 25 km ai campionati Europei di Nuoto di fondo di Glasgow. L'azzurro tocca con il tempo di 4h57'55'8 alle spalle dell'ungherese Kristof Rasovsky, ...

FUrlan di bronzo nella 25 km : Matteo Furlan conquista la medaglia di bronzo nella 25 km ai campionati europei di nuoto di fondo di Glasgow . L'azzurro tocca con il tempo di 4h57'55'8 alle spalle dell'ungherese Kristof Rasovsky, ...

Europei nuoto : bronzo per l'azzurro FUrlan nella 25 chilometri : Matteo Furlan conquista la medaglia di bronzo nella 25 chilometri nella gara di fondo ai campionati Europei di nuoto a Glasgow. L'azzurro ha chiuso in 4h57'55"8. Medaglia d'oro per l'ungherese Kristof Rasovsky (4h57'53"5) e argento al russo Kirill Belyaev (4h57'54"6), argento. Al quinto posto un altro azzurro, Simone Ruffin.

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORIIIIII!!! Bertocchi-Pellacani - miracolo nei tuffi! FUrlan bronzo nella 25 km! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (domenica 12 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell’atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di ...

Europei Nuoto di fondo 2018 : Matteo FUrlan medaglia di bronzo nella 25 km! Oro a Rasovszky davanti a Belyaev : Arriva un’altra medaglia per l’Italia dal Nuoto in acque libere agli Europei di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, per voler essere pignoli). La conquista Matteo Furlan nella 25 km, in cui il friulano ha raccolto il terzo posto alle spalle dell’ungherese Kristof Rasovszky, il vero personaggio al maschile di questi Europei, e del russo Kirill Belyaev. Quinto posto per Simone Ruffini, mentre è molto più lontano Alessio ...

Andrea Bocelli - nuovo tentativo di furto nella villa a Forte dei Marmi/ Domestica Urla e mette in fuga i ladri : Andrea Bocelli, nuovo tentativo di furto nella villa a Forte dei Marmi: Domestica urla e mette in fuga i ladri. Le ultime notizie: a luglio il primo assalto, con la famiglia in casa(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Europei Nuoto 2018 – Sesto posto per FUrlan nella 10 km maschile - oro all’olandese Weertman : La dieci chilometri maschile agli Europei di Nuoto parla olandese, l’oro a Ferry Weertman che precede Rasovszky e Muffels. Sesto l’azzurro Furlan Matteo Furlan ha chiuso al Sesto posto la 10 km maschile agli Europei di Nuoto in acque libere a Glasgow. L’oro è andato all’olandese Ferry Weertman davanti all’ungherese Kristof Rasovszky e al tedesco Rob Muffels. nella top ten anche l’altro azzurro Mario ...