Il presidente americano, Donald, andrà presto in, colpite dall'Michael che ha fatto 13 morti e 11 miliardi di danni nel suo passaggio sugli Stati Uniti. Lo ha annunciato lui stesso sul web. "La gente non ha idea di quanto duramente l'Michael abbia colpito il grande stato della. Visiterò siasiaall'inizio della prossima settimana", ha riferito."Stiamo lavorando molto duramente in ogni area e in ogni Stato colpito. Siamo con voi!".(Di venerdì 12 ottobre 2018)