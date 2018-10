Uragano Michael Trump presto in Florida e Georgia

Uragano Michael : 'completa e totale devastazione' in Florida - online la ripresa aerea : L'Uragano Michael ha finalmente perso parte della sua forza distruttiva, diventando una tempesta tropicale. Ma il bilancio dei morti continua a salire, mentre in Virginia sono 202.000 le persone rimaste senza energia. La CNN ha pubblicato su Youtube una ripresa aerea di Mexico Beach, dopo essere stata colpita dalla furia dell'Uragano, che una volta arrivato in Florida si era innalzato a Categoria 4, con dei venti che soffiavano a 250 km/h. La ...

USA - Uragano Michael : le vittime salgono a 11 : È salito a 11 il bilancio delle vittime causate del passaggio dell’Uragano Michael negli StatiUniti, a seguito del decesso di 5 persone in Virginia: lo hanno reso noto le autorità locali. Dopo avere colpito la Florida mercoledì come Uragano di 4ª categoria, Michael è stato poi declassato a tempesta tropicale. L'articolo USA, Uragano Michael: le vittime salgono a 11 sembra essere il primo su Meteo Web.

L'Uragano Michael ha lasciato "una distruzione inimmaginabile" : L'uragano Michael ha lasciato dietro di sé "una distruzione inimmaginabile" sulle zone costiere della Florida, dice il governatore dello stato, Rick Scott: "Tante famiglie hanno perso tutto". Nelle zone più colpite dello stato americano ci sono case strappate dalle fondamenta, treni ribaltati e barc

Uragano Michael - la Florida è diventata un’irriconoscibile “zona di guerra” e adesso la tempesta si sposta verso l’east coast [FOTO] : L’urgenza della copertura di un Uragano con i reporter che affrontando il vento e le intemperie è l’elemento distintivo della ...

Le foto dei grandi danni causati dall’Uragano Michael : Ha distrutto centinaia di edifici e ha causato la morte di almeno 6 persone, un "livello di distruzione inimmaginabile" secondo il governatore della Florida The post Le foto dei grandi danni causati dall’uragano Michael appeared first on Il Post.

