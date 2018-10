Uragano Michael | online i livestream | il ' Mostro' ha raggiunto la categoria 4

Blastingnews

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Nelle scorse ore il Governatore della Florida Rick Scott ha apostrofato l'come 'Una tempesta mostruosa che diventera' sempre peggio' VIDEO. Le sue parole sono state confermate dalle Previsioni meteo rilasciare dalla sezione uragani di AccuWeather. I meteorologi hanno affermato che l'potrebbe diventare di4 per poi perdere di intensita' durante la sua corsa e trasformarsi durante questo weekend in una tempesta tropicale. Le autorita' affermano chesara' una delle tempeste più distruttive che hanno colpito quei luoghi. Let me be clear- the storm surge that our coastal counties are facing is deadly. DO NOT ignore warnings from local officials- this storm could kill you. We can rebuild your house, we cannot rebuild your life. If you have evacuation orders, LEAVE NOW. https:t.co/INtoT3YgnW— Rick Scott @FLGovScott 9 ottobre 2018...