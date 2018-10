“Un’invasione mai vista” La scoperta nel cortile di casa è da film horror video vietato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Brutta sorpresa per questo abitante di Dillingham in Alaska, che sotto neldisi è trovato un covo con migliaia di ragni: “Non ne ho mai visti così tanti” ha commentato. La scena, immortalata in un, è effettivamente impressionante. Gli insetti si erano raccolti vicino a un condotto del riscaldamento per sfuggire dal freddo L'articolo “Un’invasione mai vista”. Laneldiè daagli aracnofobici) proviene da Il Fatto Quotidiano.