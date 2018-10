Una banca mondiale dei microbi intestinali per proteggere la salute pubblica

Banca Carige nel mirino di Fitch : 'Il fallimento è Una possibilità realistica' : Genova - Fitch ha tagliato il rating di lungo termine di Carige a CCC+ da B- e il viability rating a ccc+ da b- con prospettive negative. L'abbassamento del giudizio sul merito del credito dell'...

Economia : Mody - ex Banca mondiale - a 'La Verità' - l'euro è Una tragedia e solo la Germania potrà farla finire : Roma, 08 ott 09:37 - , Agenzia Nova, - Con le polemiche sul Def gialloblù è tornato attuale il dibattito sulla moneta unica. Il partito dei competenti difende l'euro ad oltranza.... , Res,

Guidava l'auto in cui venne ucciso Sandri : arrestato per Una rapina in banca con ostaggi : Via Anagnina, nove del mattino. Due rapinatori armati di taglierino con il volto coperto da parrucche e occhiali da sole fanno irruzione nell'agenzia Monte Paschi di Siena e costringono un cassiere a ...

Bolloré saluta il "sogno Generali" - ora il Patto di Mediobanca ragiona su Una versione light. Unicredit regista : MILANO - Colpo di scena. Con una lettera dai toni affezionati, scritta al management di Mediobanca poche ore fa, Vincent Bolloré dice addio al suo ruolo di pilastro del blocco che dagli anni Cinquanta ...

Giallo di Cornuda - lettera anonima apre Una nuova pista : “Sofiya sapeva qualcosa del crac di Veneto Banca” : Una ex dipendente di Veneto Banca scrive: "Sofiya frequentava un funzionario di Veneto Banca nel periodo del crac con ammanchi di svariati miliardi di euro: poteva essere a conoscenza di alcune cose". La 43enne ucraina è statat trovata cadavere in una scarpata in provincia di Vicenza nel dicembre 2017. Suicida subito dopo il compagno Pascal.Continua a leggere

Banca Carige - TribUnale ammette lista Mincione : Teleborsa, - La lista presentata dalla Pop12 di Mincione potrà concorrere alla formazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Carige. Lo ha deciso il Tribunale di Genova respingendo così ...

"Serve Una banca d'investimenti europea" : Un piccolo suggerimento l'ex ministro dell'Economia lo dà anche in vista delle prossime elezioni continentali: 'Rischiamo di assistere a una campagna pro o contro, in cui alcuni diranno che l'Europa ...

Ecco Sari - il sistema della polizia che riconosce i volti di chi delinque in Una banca dati di 16 milioni di foto : Fabiola Mancone e Dario Terranova del Servizio di polizia Scientifica Afis spiegano la nuova tecnologia “Sari” per l’identificazione facciale degli autori di reato attraverso un confronto algoritmico con i volti dei soggetti fotosegnalati. L'articolo Ecco Sari, il sistema della polizia che riconosce i volti di chi delinque in una banca dati di 16 milioni di foto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Beni culturali : Una “banca dati del rischio” per il pericolo crolli : Il patrimonio culturale italiano sarà difeso anche dal cielo. I dati raccolti da satelliti e droni, integrati con quelli già presenti nella Carta del Rischio, potranno fornire infatti preziose informazioni per il monitoraggio e la manutenzione programmata di edifici storici, chiese, siti archeologici e proprietà architettoniche vincolate, riducendo il pericolo di crolli che, come successo anche di recente, sempre più spesso colpiscono ...

Turchia - Banca centrale verso Una stretta sui tassi : Teleborsa, - La Turchia si prepara a prendere contromisure per frenare l'inflazione che nel mese di agosto è schizzata al 17,9% . "I recenti sviluppi relativi all'outlook dell'inflazione indicano ...

Ricerca biologica : la Fondazione Italiana Linfomi lavora a Una Biobanca : Con grande soddisfazione Fondazione Italiana Linfomi (FIL) ha ricevuto comunicazione dalla Fondazione CRT di Torino in merito all’assegnazione della seconda parte di un finanziamento di fondamentale importanza per completare l’allestimento di una “Biobanca”, che avrà un ruolo di rilievo per la Ricerca biologica sui Linfomi in Italia. L’ultimo finanziamento assegnato, da 15.000 euro, si aggiunge agli ulteriori 25.000 euro dedicati ...