Un web più sicuro | Google darà vita a un kit che offrirà strumenti utili per utilizzare

Malesani si sfoga : “mi sbeffeggiano sul web e non trovo più una panchina” : Alberto Malesani ha parlato della sua carriera da allenatore che sembra essersi arenata anche a causa di alcune sue celebri sfuriate Alberto Malesani non riesce più a ripartire. Dopo qualche annata in chiaroscuro, il tecnico non ha trovato più l’occasione giusta per rimettersi in gioco, anche per cause esterne come rivendica lo stesso Malesani in una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Le sue focose conferenze ...

web pazzo per Yanet Garcia - e i suoi vestitini - : è la meteorologa più attraente del mondo? - FOTO : Yanet Garcia torna a far impazzire il web con le sue FOTO ed i suoi vestitini aderenti, è davvero lei la meteorologa più attraente del mondo?

web pazzo per Yanet Garcia - e i suoi vestitini - : è la meteorologa più attraente del mondo? - FOTO : ... 7,6 milioni di follower su Instagram, e decisamente impegnata in servizi FOTOgrafici in giro per il mondo, ma meno oggetto dell'attenzione dei media. Recentemente Yanet ha inaugurato anche un canale ...

Sempre più giovani miopi - colpa di web e vita a chiuso : Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità , Oms, sono 253 milioni i disabili visivi nel mondo, di cui 217 milioni gli ipovedenti e 36 milioni i ciechi. E, entro il 2050, metà della ...

Ruby Rose - l'attrice 'più pericolosa' per chi naviga nel web. E c'è anche Michelle Hunziker : ... oltre alla moglie dell'ex-capitano della Roma, Ilary Blasi ed alla diva italiana più conosciuta al mondo Monica Bellucci. Ultimo aggiornamento: 21:53

Non cercare Ruby Rose : è la star più pericolosa del web : È Ruby Rose la star più pericolosa del web. A svelarlo MacAfee, famosa società specializzata nelle applicazioni per la sicurezza online, che ogni anno compila la lista delle celebrity più ‘pericolose’ di internet in quanto le più usate come tranello dai pirati informatici. Gli hacker, infatti, approfittano proprio della passione che il pubblico dimostra per alcuni personaggi. Lo invitano a cliccare su dei link corrotti “per ...

Michelle Hunziker e Ruby Rose/ Loro - i personaggi più pericolosi del web. Ecco perché : La società di sicurezza McAfee ha stilato una lista con i nomi delle personalità dello spettacolo più pericolose da ricercare sul web. Tra queste Michelle Hunziker e Ruby Rose(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti le star italiane più pericolose sul web : Michelle Hunziker rappresenta un pericolo per gli internauti. A dirlo – come riporta l’Ansa – è la società di sicurezza MacAfee, che da 12 anni compila una lista delle celebrità più pericolose da cercare in rete. Vuol dire che, sfruttando la popolarità e ovviamente a insaputa delle celebrities, gli hacker infilano trappole per gli utenti. Lo scettro di star più pericolosa però spetta a Ruby Rose, attrice della serie Orane is ...

Chi è Ruby Rose - la star della tv più 'pericolosa' del web : Nella lista "nera" di McAfee anche Marion Cotillard, Lynda Carter, Kourtney Kardashian e Amber Heard. Per l'Italia Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e Miriam Leone. In lista anche Ilary Blasi, Monica Bellucci, Asia Argento. "Attenti ai link sospetti quando cliccate sui loro...

Radio Rai si mette a correre in digitale : più programmi - dirette web e nuove news : nostro inviato a Capri È cominciata questa settimana una nuova era per la Radio pubblica. Un'era con più canali, più programmi, più digitalizzazione, più presenza su social e web, più copertura del ...

Sulla loro salute i cuneesi ricorrono sempre più al "Dottor web" : Riceviamo e pubblichiamo: "Negli ultimi 12 mesi, più di un abitante di Cuneo su due , 59%, ha cercato sul web informazioni Sulla propria salute o quella di un familiare. È il dato che emerge dall'...

Il maiale più famoso del web è stato salvato dal cancro con una raccolta fondi : pic.twitter.com/4WdwBzFe7k - Esther TheWonder Pig , @EstherThePig, 14 settembre 2018 Già perché Esther è davvero il maiale più famoso del mondo. Su Facebook ha 1,3 milioni di follower, su Twitter 53.

Ue - riforma copyright : al voto regole più restrittive su diritto d'autore del web : In ballo notevoli interessi economici. Da una parte le multinazionali del web, che tentano di non far passare la riforma. Dall'altra le associazioni europee degli editori, giornalisti e delle imprese ...

Portogallo-Italia 1-0 - le pagelle di Calcioweb : Donnarumma evita un passivo più ampio - Carvalho è ovunque : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse ...