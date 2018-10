Un sito per l' economia circolare senza tabù

Caso Cucchi - indagato e perquisito comandante stazione carabinieri Tor Sapienza : Ancora novità sul "Caso Cucchi". Il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stazione di Tor Sapienza dove venne portato Stefano Cucchi dopo l"arresto, la prossima settimana sarà interrogato in Procura. indagato per falso ideologico, verrà sentito dopo essere stato tirato in ballo (indirettamente) da Francesco Di Sano, il carabiniere scelto della caserma di Tor Sapienza che ebbe in custodia Cucchi. Nella testimonianza resa in corte ...

Nuovo video de L’Allieva 2 - un “esito sorprendente” per Alice e Claudio tra una new entry e il ritorno di Arthur : Rai1 ha divulgato un Nuovo video de L'Allieva 2. Nel secondo backstage, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi anticipano i rapporti, ancora complicati, tra Alice e Claudio. L'arrivo del PM Einardi (interpretato da Giorgio Marchesi) e il ritorno di Arhur (con Dario Aita che riprende i panni del suo personaggio), primo amore della protagonista, giocheranno un ruolo importante nel corso della seconda stagione. Dopo il primo backstage, la rete ...

Fabio Esposito e Marcella Esposito/ Matrimonio in vista? Per i fan si sono lasciati... (Temptation Island Vip) : Fabio Esposito e Marcella Esposito, per alcuni la loro storia sembra essere finita ma cosa è successo ai due dopo l'addio alla trasmissione? Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Fondi Lega - PG conferma pena per Belsito : 19.00 Il pg Luigi Cavadini Lenuzzi ha chiesto la conferma della condanna di primo grado (10 mesi) per l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito per omessa dichiarazione dei redditi. Secondo l'accusa, avrebbe nascosto al Fisco oltre un milione di euro, soldi che erano nelle disponibilità della Lega Nord e della famiglia di Umberto Bossi.La vicenda giudiziaria si inquadra nella maxi inchiesta aperta nel 2012, quando emerse la truffa da 49 ...

Lega - processo d’appello per Belsito e Bossi rinviato al 2019. Sospesi termini di prescrizione : Udienza fissata al 14 gennio 2019. È stato accolto il legittimo impedimento di uno dei difensori ed è stato rinviato il processo di secondo grado che si è aperto oggi a Milano nel quale il fondatore del Carroccio Umberto Bossi, il figlio Renzo Trota e l’ex tesoriere Francesco Belsito sono accusati di appropriazione indebita per aver usato i soldi del partito per fini privati. La IV Corte d’appello, presieduta da Cornelia Martini, ha infatti ...

Ucraina - esplode deposito di munizioni/ Video ultime notizie : 10mila persone evacuate - chiuso spazio aereo : Ucraina, esplode deposito di munizioni. Video ultime notizie: 10mila persone evacuate, chiuso spazio aereo, interdetto il traffico stradale e ferroviario(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Modica - ex deposito locomotive pericoloso : diffida alle Ferrovie : diffida nei confronti delle Ferrovie dello Stato affinché intervenga per mettere in sicurezze il vecchio immobile che ospitava l'officina- deposito locomotive della Stazione Ferroviaria. Sono stati l'...

Il progetto PON del Liceo Classico 'Perticari' di Senigallia recensito sul sito dell'INDIRE : ... che dovrà concludersi con un'ipotesi di riallestimento della collezione , in modo da trasformarla in un innovativo museo didattico interattivo di storia della Scienza, aperto anche per la visita di ...

Maltempo - alluvione in Calabria : ancora senza esito le ricerche del bimbo disperso : Proseguono per il 4° giorno le ricerche del bimbo di 2 anni disperso dal 4 ottobre scorso nella zona tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, vicino Lamezia Terme (CZ), devastata dal Maltempo. Il piccolo Nicolò si trovava in auto con la madre e con il fratellino di 7 anni quando sono stati sorpresi dalla piena del torrente: i corpi della madre e bambino di 7 anni sono stati trovati dai vigili del fuoco la mattina del 5 ottobre. Sul posto ...

Uomini e Donne - video hot di un corteggiatore su sito gay?/ Altro scandalo per il Trono classico all'orizzonte : Uomini e Donne, video hot di un corteggiatore su sito gay? Altro scandalo per il Trono classico all'orizzonte. Le ultime notizie sul programma di Maria De Filippi...(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:03:00 GMT)

