Un piano europeo da mille miliardi l' anno per sconfiggere i sovranisti

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Come ricorda Alberto Majocchi nel suo libro "Unper l'Europa", l'obiettivo prioritario della nuova Europa che dobbiamo costruire eliminando le attuali diseguaglianze, è la creazione di lavoro. Gli attuali tassi di disoccupazione, molto alti in alcuni Paesi europei, e di scarsa crescita, sono il principale veleno democratico dell'Unione Europea, della sua percezione da parte dei cittadini.Majocchi menziona le proposte di Altiero Spinelli di unMarshall per il terzo mondo e di un esercito obbligatorio del lavoro, attraverso il servizio civile obbligatorio che consenta a tutti i giovani europei di dedicare una parte della loro vita lavorativa a favore della comunità, fornendo beni e servizi che migliorino la qualità della vita.Lo stesso Majocchi conclude il suo libro con la proposta di undi sviluppo sostenibile, quelche avevamo chiesto ...