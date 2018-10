' Un nuovo centro commerciale dentro lo stadio di Senigallia | che follia'

Terremoto Centro Italia : AIGAE “a disposizione del nuovo Commissario Farabollini” : “L’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche esprime profonda soddisfazione per la nomina del prof. Piero Farabollini a Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Italia Centrale profondamente colpiti dal Terremoto nel 2016”: lo ha dichiarato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale dell’AIGAE, la più importante associazione di categoria, l’unica riconosciuta dal Mise e con ben 3500 Guide su tutto il ...

Alluvione Emilia Romagna : Immergas apre nuovo centro ricerche : La Immergas ha inaugurato il nuovo Centro ricerche e Sviluppo, realizzato in meno di due anni con un investimento di 6 milioni di euro, nella sede centrale a Lentigione di Brescello, nonostante lo stop ai lavori imposto dall’esondazione del torrente Enza il 12 dicembre 2017, che causo’ decine di milioni di danni. In occasione dell’apertura, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha apprezzato il polo ...

Allerta Meteo - incubo maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe nascere un nuovo “Uragano Mediterraneo” nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE] : 1/20 ...

Parigi come nuovo centro finanziario dell'Europa dopo la Brexit : quali conseguenze? - : come riportato sul Financial Times è possibile che dopo la Brexit il nuovo centro finanziario europeo diventerà Parigi. Il giornale segnala che alcune delle maggiori banche e società mondiali di ...

La tecnologia al servizio delle idee al centro del nuovo progetto del papà di Ico - Shadow of the Colossus e The Last Guardian : C'è inevitabilmente molta curiosità nei confronti del prossimo gioco di genDesign, software house capitanata da quell'incredibile creativo di Fumito Ueda. Proprio il nuovo progetto e in particolare il suo sviluppo è al centro di alcune brevi dichiarazioni di Ueda riportate da Gaming Bolt.L'autore ha in particolare lodato la tecnologia sempre più all'avanguardia a disposizione degli sviluppatori. "In passato ci sarebbe voluta una settimana o ...

nuovo centro islamico - il Comune dà l'ok e la Lega fa ricorso : BOLOGNA Il consiglio comunale di Bologna ha approvato la delibera sulla permuta del complesso immobiliare dove si trova il centro di cultura islamica di via Pallavicini, con un'area di viale Felsina. ...

Augusto Minzolini : bastano trenta responsabili per fare un nuovo governo di centrodestra : Il centrodestra può andare al governo, lasciando fuori il Movimento 5 stelle . Basterebbero trenta responsabili . A sostenere la tesi di un esecutivo senza grillini è Augusto Minzolini che in un lungo ...

Fico - centrodestra unito?Niente di nuovo : ANSA, - VICO EQUENSE, NAPOLI,, 21 SET - "Loro sono un'alleanza. Non c'è nessuna novità". Così il presidente della Camera Roberto Fico commenta la ritrovata unità del centro-destra in vista delle ...

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” - nuovo avviso Estofex : nel pomeriggio nubifragi e alluvioni lampo al Centro-Sud e in Sicilia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una nuova Allerta Meteo in vista del maltempo che il sempre più probabile “Uragano Mediterraneo” potrebbe scatenare sull’Italia centro-meridionale e soprattutto le due isole maggiori. Estofex ripropone un nuovo livello di Allerta 1 per l’Italia, la Sardegna, la Corsica, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora ...

Incontro Berlusconi Salvini per un nuovo patto di centrodestra : Prove di riavvicinamento tra Fi e Lega. “Per noi di Forza Italia il centrodestra inteso come alleanza tra diversi, plurale

Leonardo - inaugurato in Uk nuovo centro di formazione cyber : Roma, 14 set., askanews, - Oggi a Lincoln il generale Philip Osborn, responsabile dell'Intelligence del ministero della Difesa UK, ha inaugurato il nuovo centro di addestramento di Leonardo per la ...

Slovenia - fiducia a nuovo governo centro-sinistra guidato da Šarec : L'ex sindaco di Kamnik, ex comico e imitatore con un passato da giornalista radiofonico, ha poi respinto le critiche arrivate nelle settimane scorse dal mondo imprenditoriale, negando di voler ...

Terremoto Centro Italia : “tra oggi e domani” il nuovo commissario : “Credo che tra oggi e domani conoscerete il nuovo commissario” per la ricostruzione post-sisma in Centro Italia: lo ha dichiarato il vice premier Luigi Di Maio nel corso di una visita allo stabilimento Tagina in Umbria, in risposta alle domande dei giornalisti. L'articolo Terremoto Centro Italia: “tra oggi e domani” il nuovo commissario sembra essere il primo su Meteo Web.

Cascia riparte! Riapre il centro di riabilitazione a due anni dal terremoto : nuovo - all'avanguardia e con 40 posti letto : Apre a Cascia la nuova struttura di riabilitazione a due anni dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia. E lo farà con un'importante inaugurazione in programma sabato 22 settembre con tanti ...