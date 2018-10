optimaitalia

: Un esclusivo concerto di Irama a Monza con l’edizione deluxe di Giovani: come partecipare - OptiMagazine : Un esclusivo concerto di Irama a Monza con l’edizione deluxe di Giovani: come partecipare - SkyArte : .@iDeproducers saranno i protagonisti della serata live di domani con un concerto esclusivo... #VittorioCosma ci ra… - Shining__Star94 : @jbiebsftmatt @myangeliravma Io pure vorrei comprarla per lo show, però mi chiedo: anche se è limitata, ci saranno… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Con l'edizionedell'albumsi assiste aldiin programma per il prossimo 21 dicembre. L'artista, vincitore di Amici di Maria De Filippi, è atteso inprima di Natale e ad accedere all'evento attraverso un accredito speciale saranno i fan in possesso della versionedell'album, disponibile su Amazon.Solo Amazon vende la nuova versione del disco diche, oltre all'album, comprende un accredito per l'evento cheterrà il 21 dicembre 2018. Inoltre, nella versionedi, un booklet fotografico. Per prenotare il proprio posto all'evento diè necessario seguire le istruzioni comunicate direttamente da Amazon all'intero della scheda del prodotto. Entro 10 giorni lavorativi, dopo la spedizione del prodotto, gli acquirenti riceveranno via mail le informazioni sull'evento ...