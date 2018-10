UFC | Khabib e McGregor sospesi temporaneamente Futuro in WWE per il russo?

UFC - rissa post match : Khabib e McGregor rischiano la squalifica a vita : Il 24 ottobre si deciderà se la sospensione sarà a tempo indeterminato. E il russo minaccia: "Se cacciate Tukhugov, me ne vado anch'io"

Khabib Nurmagomedov attacca la UFC : “punite me e non McGregor! Potrei lasciare se…” : Khabid Nurmagomedov minaccia l’UFC di abbandonare la federazione se verranno presi dei seri provvedimenti contro il suo team e Zubair Tukhugov Nonostante siano passati 5 giorni da UFC 229, il controverso match fra Khabib Nunrmagomedov e Conor McGregor fa ancora parlare di sè. A dire il vero, a tenere banco è quanto accaduto nel post match, durante la rissa fra i due clan dei fighter, alla quale ha preso parte anche lo stesso ...

UFC 229 : Khabib vs McGregor a Las Vegas - sfida stellare in diretta streaming su Dazn : Manca ormai pochissimo all'incontro che tutti i fan delle arti marziali miste, e degli sport da combattimento in generale stanno aspettando con ansia. Sabato 6 ottobre 2018 alla T-Mobile Arena di Las Vegas andra' in scena UFC 229, il cui main-event ospitera' la supersfida tra Khabib Nurmagomedov e la star Conor McGregor. In palio il titolo UFC dei pesi leggeri detenuto dal russo. UFC 229: McGregor al rientro dopo due anni A rendere il match il ...

UFC 229 - Khabib torna a casa : accoglienza da eroe in Russia. FOTO : Bagno di folla all'Anzhi Arena di Makhachkala, capitale del Daghestan dove è originario il campione imbattuto della UFC. Protagonista del main event a Las Vegas contro McGregor, sconfitto prima della ...

UFC 229 : McGregor-Khabib - scoppia la rissa a fine match - 3 arresti : Attimi di panico alla fine dell'incontro di Arti marziali miste tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov. La sfida era valida per la cintura dei pesi leggeri della UFC, con il russo - campione in carica - chiamato a difendere il titolo dall'irlandese. Alla fine del match, però, si è verificato un deplorevole episodio che non ha nulla a che vedere con lo sport: infatti è scoppiata una vera e propria rissa [VIDEO] che ha visto coinvolte almeno ...

UFC 229 – Khabib Nurmagomedov verrà privato del titolo? La conferma di Dana White : “ecco cosa succederà adesso” : Khabib Nurmagomedov potrà essere privato del titolo dei Pesi Leggeri dopo la rissa post match contro Conor McGregor? Dana White fa chiarezza Nella giornata di ieri, Khabib Nurmagomedov ha ottenuto una netta vittoria ai danni di Conor McGregor, difendendo la cintura dei Pesi Leggeri a UFC 229. Il daghestano si è imposto al quarto round con una rear nacked chocke, letale per l’irlandese che è stato costretto a cedere. Quello che è ...

UFC 229 - Khabib batte McGregor e aggredisce il suo team. Cronaca di un orrore annunciato : Il 6 ottobre 2018 si è svolto l’incontro valido per la cintura dei pesi leggeri tra Khabib Nurmagomedov, campione in carica, e Conor McGregor, ex vincitore del titolo dei pesi piuma e dei pesi leggeri – rispettivamente le divisioni Featherweight e Lightweight della Ufc. Il fatto | Cos’è accaduto Khabib ha battuto Conor al quarto round per sottomissione. Proprio mentre la folla della T-Mobile Arena di Las Vegas esplodeva di ...

UFC 229 – Cosa rischia Khabib Nurmagomedov dopo la rissa post match? I provvedimenti sportivi e legali sono gravissimi : Khabib Nurmagomedov vince il match contro Conor McGregor di UFC 229, ma nel post match finisce in rissa: adesso il fighter russo rischia grosso Khabib Nurmagomedov ha vinto per sottomissione la tanto attesa sfida di UFC 229 contro Conor McGregor, ma quanto accaduto nel post match ha ‘macchiato’ la sua splendida vittoria. Il fighter daghestano ha perso la calma, scavalcando la parte della gabbia, andando alla ricerca del coach ...

UFC 229 – La mossa finale di Khabib che ha mandato ko McGregor [VIDEO] : UFC 229, è andato in scena un match incredibili, si sono affrontati Khabib e McGregor con il russo che ha avuto la meglio. Clamorosa rissa nel finale, il vincitore protagonista di un brutto episodio dopo il successo, caos fuori e dentro la ‘gabbia’, coinvolti anche i coach di McGregor. Ma ecco la mossa finale: una rear naked choke, la sottomissione è letale per l’irlandese. La mossa finale di Khabib Khabib Nurmagomedov makes ...