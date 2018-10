Uecoop | in 25 anni raddoppiati gli alunni disabili nelle scuole italiane

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Raddoppiano glinegli ultimi 25con quasi 160mila bambini con problemi fisici o psichiciclassi degli istituti primari e secondari di primo grado dove si è passati dal 2 al 4 per cento del totale degli studenti. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperativesu dati Istat in occasione della Giornata nazionale delle persone con la sindrome di Down questa domenica 14 ottobre 2018. La sindrome di Down è una variante genetica che in Italia riguarda un bambino ogni 1.200 che nascono e si chiama così perché il medico inglese John Langdon Down nel 1866 ne ha descritto per la prima volta le caratteristiche, mentre nel 1959 lo scienziato Jerome Lejeune ha scoperto che le persone con sindrome di Down hanno un cromosoma in piùloro cellule una “condizione genetica” che non può essere curata. L’aumento della ...