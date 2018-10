Ue | né con Juncker né con Salvini e tantomeno con Macron

M5S - Juncker non conosce democrazia : Per realizzarlo, abbiamo bisogno di abbandonare l'austerità e dare forza a un'economia che ereditiamo in pessime condizioni". Lo dichiarano i deputati M5S della commissione Bilancio. "Il M5S - ...

M5S - Juncker non conosce democrazia : Per realizzarlo, abbiamo bisogno di abbandonare l'austerità e dare forza a un'economia che ereditiamo in pessime condizioni". Lo dichiarano i deputati M5S della commissione Bilancio. "Il M5S - ...

Def - è di nuovo polemica con l’Ue. Juncker : “L’Italia non rispetta la parola data” : Secondo il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker, "l'Italia non rispetta la parola data. Spero rispettino le regole per non mettere in pericolo la solidarietà europea. Il nostro mandato non è rovesciare un Governo o creare problemi con dei comportamenti inappropriati o delle dichiarazioni eccessive".Continua a leggere

"L'Ue non rovescia i governi". Ma juncker si prepara già a bocciare conte & Co : "Esamineremo il progetto di bilancio 2019 tra il 15 ottobre e la fine di novembre senza collera e senza parzialità". In una intervista a Le Monde il presidente della Commissione, Jean-Claude juncker, rimette l'Italia al centro del dibattito europeo lanciando avvertimenti sibillini al governo Conte. prima di far parlare le carte bollate, però, aspetta che gli arrivi sul tavolo il documento definitivo della manovra economica. Stando, però, alle ...

Manovra - Tajani : non condivido polemiche di Juncker e Moscovici : Bruxelles, 10 ott., askanews, - "Non condivido i toni polemici" del residente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e del commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici; "non ...

Fico : "Per Juncker importante dialogo con Roma" : L'Italia 'è la terza economia' dell'Ue, pertanto per il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker è 'molto importante' avere un dialogo con Roma sulla prossima manovra economica, riferisce il presidente ...

Incontro Fico-Juncker “per raffreddare la temperatura” : “concordi sull’Italia nel cuore del progetto europeo” : Un “momento per raffreddare la temperatura”. Dopo il faccia a faccia con Pierre Moscovici, il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato oggi anche il presidente della commissione europea, Jean Claude Juncker. Un colloquio che è durato più di un’ora nonostante fosse “programmato per 30 minuti”: particolare che per Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea, “è una prova della quantità ...

Fico : nessuna sfida dell'Italia alla Ue. Juncker : incontro per raffreddare la temperatura : Se i toni sono bassi si lavora con la politica, si ragiona dentro le questioni politiche e lì si trovano i punti di incontro", spiega. "Movimento 5 stelle mai con Le Pen" "Questa è una prima fase ...

"Io do lavoro a un milione di italiani...". Nuovo affondo di Juncker contro Salvini : Jean-Claude Juncker dice di non voler lanciarsi in un Nuovo 'scambio di accuse' con Matteo Salvini , ma poi ci ricasca e attacca pesantemente. 'Durante il suo mandato come presidente della Commissione ...

Fico prende le distanze da Salvini : "La sua strada non è la mia" e dell'incontro con Juncker dice : "Dialogo positivo" : "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen". Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico risponde a chi gli chiede che posizione prenderà il M5S in vista delle elezioni europee. L'alleanza tra Matteo Salvini e la leader del Front National lo impensierisce? La questione, ammette Fico a margine dell'incontro con Juncker a Bruxelles, non è al primo posto tra i suoi interessi: "Non ...

JUNCKER REPLICA A SALVINI-LE PEN : “STOP A STUPIDI POPULISTI”/ Sfida all’Ue con il Fronte della Libertà : Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: "JUNCKER e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:52:00 GMT)