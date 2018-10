U&D | cos' ha fatto Valeria Marini in bagno con Ivan a Temptation Island Vip? La

Anticipazioni Temptation Island Vip - speciale U&D su cos'è accaduto dopo il reality : L'avventura di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura è terminata in prima serata ma c'è ancora un appuntamento da vedere in onda su Canale 5. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana andra' in onda una puntata speciale di Uomini e donne dedicata interamente al reality Show delle tentazioni, durante la quale verra' fatta chiarezza su cos'è successo dopo i falò finali tra le varie coppie che quest'anno hanno messo alla prova ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - speciale U&D su cos'è accaduto dopo il reality : L'avventura di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura è terminata in prima serata ma c'è ancora un appuntamento da vedere in onda su Canale 5. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana andrà in onda una puntata speciale di Uomini e donne dedicata interamente al reality show delle tentazioni, durante la quale verrà fatta chiarezza su cos'è successo dopo i falò finali tra le varie coppie che quest'anno hanno messo alla prova il ...

U&D - cosa raccontava Sara a Valeria su Luigi - la Bigella sbotta : 'Era tutta una farsa' : Si scopre, finalmente, la verita' su Sara Affi Fella. L'ex tronista della scorsa edizione del trono classico di Uomini e donne, il famoso people show di Canale 5 presentato da Maria De Filippi, ha raggirato tutti. La Fella ha nascosto la propria vita privata di coppia durante l'intero percorso televisivo sul trono. Sara, approdata sulla poltrona rossa ha continuato la propria storia d'amore [VIDEO]con il fidanzato storico Nicola Panico fingendo, ...

Gossip U&D - Ludovica Valli : baci e 'palpatine' focose con il fidanzato su Instagram : Ludovica Valli ha un nuovo amore e non fa nulla per nasconderlo: da quando ha ufficializzato la sua storia d'amore con Federico, infatti, la ragazza non perde occasione per pubblicare su Instagram foto e video con il neo fidanzato. Alcuni video che l'ex tronista di Uomini e Donne ha caricato [VIDEO] nelle sue Stories, però, hanno fatto indignare la maggior parte degli internauti: il filmato in cui il personal trainer tocca il seno della ...

U&D - il toccante racconto di Vallicella sulla mamma malata : 'Sei qualcosa di incredibile' : Era giugno dello scorso anno quando Manuel Vallicella, a cuore aperto, confessava nello studio Mediaset di Uomini e donne che la mamma era stata ricoverata presso una struttura specifica. Dopo aver sconfitto una grave malattia, la mamma di Manuel è ora affetta dal morbo di Parkinson. Malgrado questa patologia che ha colpito inaspettatamente la donna in questione, Vallicella non si da per sconfitto e combatte, assieme a lei, una battaglia che va ...