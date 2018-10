U&D anticipazioni | Maria De Filippi arrabbiata con Lorenzo | ' Prendi una decisione'

Anticipazioni Temptation Island Vip - speciale U&D su cos'è accaduto dopo il reality : L'avventura di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura è terminata in prima serata ma c'è ancora un appuntamento da vedere in onda su Canale 5. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana andra' in onda una puntata speciale di Uomini e donne dedicata interamente al reality Show delle tentazioni, durante la quale verra' fatta chiarezza su cos'è successo dopo i falò finali tra le varie coppie che quest'anno hanno messo alla prova ...

Anticipazioni U&D - Luigi contro Sara Affi Fella e Nicola Panico : 'Avete perso la dignità' : Per il pubblico di Uomini e donne è giunto il momento della messa in onda della fatidica puntata dedicata a Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, il quale ha scelto di raccontare tutta la verita' su quanto è successo durante il trono della ragazza napoletana. Nicola ha avuto il coraggio di presentarsi in studio e di confessare tutto, rivelando al pubblico che durante il trono, Sara continuava a frequentarsi con lui e gli prometteva ...

U&D anticipazioni 26 settembre - Panico ospite in studio svela : 'Ho subito molte pressioni' : La storia d'amore segreta tra Nicola Panico e Sara Affi Fella sta facendo discutere molto il pubblico del famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi [VIDEO], Uomini e donne. Siamo recentemente venuti a conoscenza della verita' sul conto di Sara Affi Fella la quale ha mentito durante l'intero percorso in trasmissione nel suo ruolo di tronista. La ragazza, assieme all'appoggio della sua famiglia e dell'ormai ex compagno Nicola, si ...

Anticipazioni Temptation Island del 2 ottobre : confronto immediato per i 'Gilufar' di U&D : Prosegue la messa in onda di Temptation Island Vip in prima serata su Canale 5. Il prossimo martedì 2 ottobre andra' in onda la terza puntata prevista di questa prima edizione presentata da Simona Ventura, la quale sta dando grandi soddisfazioni nelle vesti di narratrice di questo racconto delle emozioni che sta coinvolgendo il pubblico da casa. Le Anticipazioni sul prossimo appuntamento rivelano che arrivera' un altro confronto al falò finale ...

Anticipazioni U&D : novità su Sara e Nicola Panico - Andrea Dal Corso alla corte di Mara : Domenica 23 settembre si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne, e le Anticipazioni che sono apparse sul web raccontano di una serie di colpi di scena che sono successi in studio. Innanzitutto si è parlato a lungo di Sara Affi Fella e delle bugie che avrebbe raccontato durante il suo perCorso [VIDEO]alla ricerca dell'anima gemella; una persona che è voluta rimanere anonima, infatti, ha fatto sapere che mentre era ...

Anticipazioni U&D 24/09 : rissa sfiorata tra Teresa e Mara - interviene la produzione : Si è registrata questo pomeriggio una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La registrazione in questione riserverà grandi sorprese ai telespettatori del programma i quali assisteranno ad un acceso scontro tra le due troniste che siedono sulla poltrona rossa accanto a Lorenzo Riccardi e a Luigi Mastroianni. Secondo le Anticipazioni rilevate sul web, le ragazze sono ...

Anticipazioni U&D - torna il trono classico : in studio Andrew - Martina e Gianpaolo : Oggi 13 settembre, alle ore 14.45 circa, torna in tv il trono classico di Uomini e donne. Stando alle Anticipazioni, la prima puntata [VIDEO]partira' con il botto. In studio sara' presente Sara Affi Fella la quale avra' uno scontro verbale con luigi mastroianni. Quest'ultimo è il nuovo tronista del people show di Canale 5. In questo appuntamento pomeridiano, il pubblico avra' modo di scoprire il motivo della rottura di questa coppia. Oltre a ...

Anticipazioni U&D - Luigi voleva lasciare il trono per la Fasone : i due sono usciti insieme : Colpo di scena inatteso nel corso della seconda registrazione di Uomini e donne trono classico di questo pomeriggio, durante la quale Luigi Mastroianni ha rivelato la sua intenzione di voler abbandonare il trono. Ad inizio trasmissione, infatti, il nuovo tronista non ha fatto il suo ingresso in studio, lasciando tutti senza parole. Poco dopo la De Filippi, così come riportato sulle pagine di 'News U&D', ha svelato che Luigi ha passato una ...

Anticipazioni U&D : Luigi Mastroianni ha messo a rischio il suo trono per la 'collega' Mara : Sabato 8 settembre è stata registrata una nuova puntata del trono Classico di Uomini e donne: le Anticipazioni diffuse sul web svelano che il protagonista della giornata è stato Luigi Mastroianni. Il ragazzo, dopo aver rinunciato di fare le esterne con le tre corteggiatrici che aveva scelto, ha chiesto alla redazione di poter incontrare Mara Fasone, anche lei tronista di quest'inizio di stagione [VIDEO]del people show di Canale 5. Dopo essere ...