Uccisa Maria Zarba | ' l' angelo' di Ragusa

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Qualcuno ha ucciso 'l'' di, 66 anni, è stata assassinata nella casa di via Giambattista Odierna dove viveva, pur essendo originaria di Vittoria, cittadina della provincia orientale della Sicilia. Madre di quattro figli - due maschi e due femmine tutti e quattro lontani daper lavoro - era molto conosciuta in città, dove ha cresciuto generazioni di ragazzi al Liceo Classico. Era sposata con un tecnico di laboratorio settantaquattrenne in pensione con il quale non viveva più anche se i due si frequentavano ancora. Il marito era andato da tempo a vivere con l'anziana madre che accudiva assieme a una parente. Dadormiva un nipote che al termine del lavoro teneva compagnia alla nonna. La casa della donna, molto ben voluta da tutti, dedita al'assistenza e ...