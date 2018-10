UBI Banca | PDT lima le posizioni corte sul titolo

UBI Banca - Consigliere di Sorveglianza Guerini rassegna le sue dimissioni : Lorenzo Renato Guerini ha rassegna to le dimissioni come Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca . Lo annuncia il gruppo Banca rio che spiega che Guerini lascia per "ragioni personali".

Borsa Italiana oggi/ Moncler a +4 - 7% - UBI Banca a -3 - 3% (1 ottobre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:44:00 GMT)

UBI Banca pensa all’ambiente e sceglie Renault ZOE : Prosegue l’impegno di UBI Banca per la tutela dell’ambiente, con l’ingresso nel proprio parco auto della nuova Renault ZOE, un’auto elettrica a zero emissioni dirette, in un progetto di mobilità sostenibile in collaborazione con A2A, che ha anche fornito e installato il primo wall box di ricarica. Il veicolo, a partire da luglio 2018, è stato messo […] L'articolo UBI Banca pensa all’ambiente e sceglie Renault ZOE ...