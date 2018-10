U2 a Milano | rock in nome dell' Europa unita

Paola Maugeri - “Rock and Resilienza” dal libro allo spettacolo al Menotti di Milano : "Rock and Resilienza" è lo spettacolo di Paola Maugeri in scena al Teatro Menotti di Milano dal 16 al 21 ottobre. La performance teatrale segue il libro omonimo della stessa autrice pubblicato da Mondadori. La giornalista porterà in scena la sue esperienza di vita con alle spalle oltre 1300 interviste ai grandi personaggi del rock.Continua a leggere

Ed Sheeran in Italia/ Firenze Rocks - date anche a Roma e Milano : ecco come acquistare i biglietti : Ed Sheeran arriverà in Italia la prossima estate con tre attesissimi concerti negli stadi. Si parte dal Festival Firenze Rocks e si prosegue a Roma e Milano.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:51:00 GMT)

Biglietti in prevendita per Ed Sheeran a Roma - Milano e Firenze nel 2019 : in Italia stadio Olimpico - San Siro e Firenze Rocks : Ed Sheeran a Roma, Milano e Firenze nel 2019: sono tre i concerti dell'artista in programma nel nostro Paese il prossimo anno. Ed Sheeran mantiene la promessa e annuncia nuovi concerti in programma per il 2019. L'artista è attualmente in tour per la presentazione dell'album Divide e anche il prossimo anno lo sarà, prima della pausa che lo porterà al rilascio di un nuovo progetto discografico. L'Europa non è esclusa dalla sua tournée ...

Ed Sheeran live in Italia! Sarà in concerto negli stadi di Roma e Milano e a Firenze Rocks : OMG The post Ed Sheeran live in Italia! Sarà in concerto negli stadi di Roma e Milano e a Firenze Rocks appeared first on News Mtv Italia.

"Se sei la mia principessa ed eri al Milano rock Festival - ti prego contattami" : Dopo un vivace confronto in redazione abbiamo deciso di pubblicare questo appello, perché l'Amore è il sentimento che muove il mondo ed è giusto che abbia spazio. Quindi alla ragazza alta circa 1,70, ...

Milano Rocks : Thirty Seconds to Mars e Mike Shinoda : ... che tiene a galla gli Echelon, ovvero quel fandom che senza troppi indugi potremmo definire una più attivi e fedeli del mondo, e rinvigorisce lo spirito dei più sfiduciati. © Elena Di Vincenzo La ...

Milano Rocks : The National e Franz Ferdinand : Come in pochi altri casi possiamo dire di vedere sul palco una band unica al mondo, al sicuro da tentativi di emulazione o da scomodi paragoni. Perché è davvero difficile essere come loro, che da ...

THIRTY SECONDS TO MARS/ Stasera il concerto all'Open Air Theatre : la scaletta del Milano Rocks Festival : Il concerto dei THIRTY Second to MARS all'Open Air Theatre di Area Expo. Tutte le info su biglietti, costi e scaletta del Festival Stasera a Milano. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:07:00 GMT)

In 60 mila a Milano Rocks per gli Imagine Dragons. Adesso spazio a The National +Franz Ferdinand e Mike Shinoda + Thirty Second to Mars : Concerto memorabile di Imagine Dragons a milano Rocks all'Area Expo-Experience A milano Rocks giovedì 6 settembre è andato in scena un concerto memorabile con Imagine Dragons. La band americana ha ...

Milano Rocks apre con Imagine Dragons : Esce sul palco a torso nudo nonostante la pioggia battente e intonando 'Radioactive' porta la folla nel magico mondo della band. "We love you Italy!" è il primo saluto al quale rispondono gli ...

Il programma di Milano Rocks da Imagine Dragons a Thirty Seconds To Mars e Maneskin : Al via domani, giovedì 6 settembre, Milano Rocks. La manifestazione musicale si terrà presso l'Area Expo-Experience di Milano e vedrà numerosi artisti internazionali alternarsi sul palco nei te giorni della durante dell'evento. Ad aprire il Milano Rocks saranno gli Imagine Dragons e gli oltre 60.000 biglietti venduti per il loro concerto in programma per domani, giovedì 6 settembre. Nella stessa serata si esibiranno i The Vaccines e i ...