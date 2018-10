TWEET OMOFOBI DEL COLLABORATORE-AMICO DI DI MAIO AL MISE Enrico Esposito nella bufera

Enrico Esposito - i TWEET OMOFOBI e sessisti del vicecapo dell’ufficio legislativo del Mise di Di Maio : Ci sono i tweet contro i “ricchioni” di settembre 2013 e gennaio 2016. Poi quelli sull’omosessualità di Dolce e Gabbana, su Vladimir Luxuria che “dovrebbe stare in galera” o su Micaela Biancofiore, “una mignotta in quota rosa”, oltre ad altre affermazioni sessiste o omofobe. Tutti compaiono sul profilo di Enrico Esposito , avvocato da alcuni mesi nominato vicecapo dell’ufficio legislativo del Ministero ...

Il Pd all'attacco del collaboratore di Di Maio per i TWEET sessisti e omofobi : "Il vicepremier non ha nulla da dire?" : "Caro Di Maio non hai niente da dire sul tuo caro amico e collaboratore Enrico Esposito che offende in modo ignobile donne e omosessuali? Altro che pari opportunità, qui manca anche il rispetto umano. Chi dice cose simili non è degno di lavorare per il governo italiano. #vergogna". Così la deputata Pd Maria Elena Boschi su Twitter commenta la vicenda che riguarda l'attuale vice capo dell'ufficio legislativo del ministero ...