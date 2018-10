calcioweb.eu

: Tweet di #Renzi in merito alla richiesta del #Governo sulla sicurezza negli stadi: ecco cosa ha scritto - CalcioWeb : Tweet di #Renzi in merito alla richiesta del #Governo sulla sicurezza negli stadi: ecco cosa ha scritto - donnadimezzo : cioè, tu controlli i miei tweet per vedere quando nomino Renzi (sei dovuto tornare al 1° ottobre, eh) e sarei io qu… - todaroromolo : @pbersani @France5tv i sorrisi tuoi, di Renzi, di Dalema, del pd e di tutti i suoi parlamentari e consiglieri indag… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) L’ex presidente del Consiglio Matteo, riferendosimisura annunciata dal ministro dell’Interno, che chiederà alle società di calcio di contribuirespesa per la, ha scritto su Twitter: “Caro ministro Salvini, è vero, è solo buonsenso. Lo abbiamo introdotto noi con il Decreto Legge 119/2014 convertito in Legge 146/14. La Lega Nord però ha votato contro allora. Perché adesso ti intesti una legge fatta dal mio? Che fine ha fatto l’onestà intellettuale?“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodiindelcosa ha scritto CalcioWeb.