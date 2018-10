Tutti vogliono la pensione ma in Italia si lavora meno che nel resto d' europa

Tutti vogliono i giochi in streaming - ma nessuno risolve i dubbi - editoriale : I giochi Xbox, in poche parole, vengono slegati dall'hardware: è un server Microsoft, in uno dei 54 centri dati sparsi per il mondo, a elaborare i dati; questi vengono poi trasmessi in streaming al ...

Tutti vogliono i giochi in streaming - ma nessuno risolve i dubbi - editoriale : Siete sul bus, prendete lo smartphone e riprendete a giocare. Dallo stesso punto dal quale, poco prima, avete abbandonato la sessione di gioco sulla smart TV; una console non l'avete nemmeno mai comprata. È ciò che promette il cloud gaming: giocare in streaming in qualunque momento e su qualunque dispositivo. Un concetto che gli utenti hanno assimilato quando si parla di film, musica e serie TV; un'esperienza audiovisiva fluida che ormai è ...

A New York Tutti vogliono farsi tagliare i capelli da Anthony - un barbiere napoletano di 107 anni : Alla proprietaria del negozio che gli voleva concedere un giorno di ferie ha risposto: 'Sei impazzita? Cosa vuoi fare, uccidermi?'

Calciomercato - Ibrahimovic : 'Voci sul Milan - ma Tutti mi vogliono' : TORINO - ' Ci sono sempre rumor sul mio futuro. Tutto il mondo mi vuole '. Con queste poche parole, rilasciate con un sorriso al portale Tmz, da Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic non spegne le voci su ...

GfVip - Tutti rivogliono Cristiano Malgioglio nella casa : il noto cantante reagisce così : Cristiano Malgioglio sembra aver lasciato il segno nel pubblico del GfVip . Poche ore dopo l'inizio della nuova edizione del reality, i fan dell'eccentrico cantante ne reclamano il rientro nella casa ...

Mondiali Volley 2018 – Zaytsev mette in guardia l’Italia : “attenzione alla Finlandia - con noi Tutti vogliono far bene” : Il capitano dell’Italia, Ivan Zaytsev, tiene alta la concentrazione in vista della sfida contro la Finlandia e chiede ai compagni di non sottovalutare l’impegno di venerdì Dopo aver vinto senza grossi problemi le prime 5 partite dei Mondiali di Volley 2018, l’Italia volge lo sguardo al match contro la Finaldia. La formazione arrivata 4ª nel Gruppo D non dovrebbe rappresentare un problema per gli azzurri, ma il capitano ...

“Perché Tutti vogliono salvare queste profughe?”. La gara di solidarietà dopo lo “sbarco” delle norvegesi. La satira di Jacopo Fo : “A pochi chilometri dalla costa di Cesenatico è stato tratto in salvo un gommone di povere profughe norvegesi, vediamo il servizio”. Un Jacopo Fo in versione reporter introduce così un video di satira sociale, realizzato in collaborazione con People for Planet, in cui, al posto dei profughi provenienti dall’Africa, c’è un gruppo di extracomunitarie norvegesi. “Come possiamo parlare alle persone che sono convinte ...

Romina Power a "Domenica In" : «Tutti mi vogliono e nessuno mi prende. Al Bano? Deve lavorare per mantenere tutta la famiglia» : Romina Power sceglie "Domenica In" e l'amica Mara Venier per raccontarsi. Se da sempre Loredana Lecciso preferisce la concorrenza e si affida a "Domenica Live" di Barbara...

Lo vogliono Tutti - ma lui decide di restare : la stella di Russia 2018 Harry Maguire rinnova con il Leicester : Il difensore inglese, stella dei Mondiali di Russia 2018 con la Nazionale dei 3 Leoni, Harry Maguire, ha declinato ogni avance degli altri club rinnovando con il Leicester Harry Maguire ha prolungato il suo contratto con il Leicester fino al 30 giugno 2023. Lo ha annunciato il club inglese con una nota sul suo sito ufficiale. Questa estate il 25enne terzino della nazionale inglese è stato a lungo accostato al Manchester United. ...

Serie B - Balata inisiste : 'Tutti i club vogliono il campionato a 19 squadre' : ... 'C'è l'esigenza di ristrutturare i campionati con solidità, avere un sistema forte e un futuro chiaro con riforme che tengano conto del tema delicato degli accessi nel mondo del calcio, quanto a ...

Vuelta a España 2018 : Tutti i corridori italiani al via. Fabio Aru - Vincenzo Nibali ed Elia Viviani vogliono essere protagonisti : Saranno 20 i corridori italiani al via della Vuelta a España 2018. Si tratta dello stesso numero della scorsa edizione e che pone il Bel Paese come seconda nazione più rappresentata in questa corsa, alle spalle dei padroni di casa della Spagna. Quest’anno avremo tanti corridori in grado di essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via della Vuelta e le loro ambizioni. La punta per la classifica generale sarà Fabio Aru, ...

Acqua frizzante - perché ora Tutti la vogliono - anche Wall Street : frizzante il boom dell’Acqua gassata. I millennials avranno visto solo su vecchi film il culto del seltz, un’Acqua fortemente gassata realizzata immettendo in un sifone ermetico anidride carbonica sotto pressione in bombolette; a tavola si portano invece le acque frizzanti in bottiglia, mentre il seltz viene utilizzato durante la preparazione di cocktail. Fatto sta che sono proprio i millennials ad aver reso le carbonate un loro ...

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Tutti lo vogliono : tra IndyCar - WEC - Nascar e Formula E. Gli scenari futuri : Fernando Alonso sembra essere l’uomo più appetibile dell’universo motoristico in questo momento. Dopo il suo addio alla Formula Uno, tutte le altre categorie sembrano volere lo spagnolo, uno dei piloti più amati dal pubblico e che riesce sempre a fare parlare di sé. Il due volte Campione del Mondo di F1 ha vinto anche la 24 Ore di Le Mans pochi mesi fa e in questa stagione ha partecipato anche al Mondiale Endurance (WEC) ma c’è ...