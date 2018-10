Tutte le tappe del caso Stefano Cucchi : (foto: Ap/LaPresse) Giovedì 11 ottobre è stato un giorno importante nel processo sul caso di Stefano Cucchi, il giovane romano arrestato ormai nove anni fa (era il 15 ottobre del 2009) e deceduto a il 22 ottobre all’ospedale Pertini di Roma. Per la prima volta uno degli imputati, il carabiniere Francesco Tedesco, ha parlato delle violenze subìte dal giovane romano, accusando apertamente i colleghi dell’arma Raffaele D’Alessandro e Alessio Di ...

Percorso Giro d’Italia 2019 - Tutte le tappe e le anticipazioni. Presenti 3 cronometro - Colle delle Finestre e Mortirolo per fare la storia : A fine ottobre verrà presentato ufficialmente il Percorso del Giro d’Italia 2019 ma nel frattempo continuano a emergere anticipazioni, indiscrezioni e rumors su come sarà il tracciato della Corsa Rosa. Di seguito le possibili 21 tappe che vedremo dall’11 maggio al 2 giugno. PRIMA TAPPA (11 MAGGIO), BOLOGNA-BOLOGNA: Frazione già presentata ufficialmente, sarà una cronometro individuale di 8,2 chilometri con arrivo al Santuario ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : Tutte le anticipazioni e le indiscrezioni sulle tappe. Corsa durissima - tre cronometro e montagne a bizzeffe : A fine ottobre dovrebbe essere ufficialmente presentato il Giro d’Italia 2019 (data ancora da confermare), tra poche settimane conosceremo quale sarà il Percorso della prossima Corsa Rosa che si disputerà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Iniziano però già a fioccare conferme su alcune tappe e alcune indiscrezioni su delle frazioni che potremo vedere durante le tre settimane di gara: stando ai primi rumors, la 102^ edizione del Giro ...

Def - manovra e giudizio Ue : Tutte le tappe della sessione di bilancio 2018 : Chiusa la partita nel governo M5s-Lega per definire il deficit per il 2019, con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che sono riusciti ad avere la meglio sulla linea del ministro dell'Economia Giovanni Tria, l'iter che condurrà all'entrata in

Legge di Bilancio - Tutte le tappe : dalla nota di aggiornamento del Def alle pagelle della Commissione Ue : La nota di aggiornamento al Documento di economia finanza, giovedì 27. Poi il Documento programmatico di Bilancio da inviare alla Commissione europea e all’Eurogruppo, seguito a stretto giro dalla Legge di Bilancio vera e propria. Che entro il 20 ottobre deve approdare in Parlamento per le modifiche. L’esame va concluso entro la fine dell’anno, pena l’esercizio provvisorio. Sono le prossime tappe del ciclo di Bilancio che ...

Giro d’Italia 2019 : il possibile percorso e Tutte le tappe. Partenza da Bologna - salite durissime e tre cronometro : Tutte le anticipazioni : Ieri sono state ufficialmente presentate tre tappe del Giro d’Italia 2019, la Grande Partenza sarà a Bologna il prossimo 11 maggio con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che prevede nel finale la durissima salita al Santuario della Madonna di San Luca (due chilometri con pendenze medie in doppia cifra). Nel frattempo si susseguono le voci sul possibile percorso della Corsa Rosa, non mancano le varie anticipazioni e ipotesi in ...

Giro d’Italia 2018 : il possibile percorso e Tutte le tappe. Partenza da Bologna - salite durissime e tre cronometro : Tutte le anticipazioni : Ieri sono state ufficialmente presentate tre tappe del Giro d’Italia 2019, la Grande Partenza sarà a Bologna il prossimo 11 maggio con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che prevede nel finale la durissima salita al Santuario della Madonna di San Luca (due chilometri con pendenze medie in doppia cifra). Nel frattempo si susseguono le voci sul possibile percorso della Corsa Rosa, non mancano le varie anticipazioni e ipotesi in ...

Giro d'Italia 2019 - il via da Bologna con cronometro sul San Luca. Tutte le tappe in Emilia-Romagna : ... del direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti, dell'ad di Rcs Sport Paolo Bellino e del direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni. Anche la seconda tappa, il 12 maggio, partirà da Bologna, ...

Giro d’Italia 2019 - il possibile percorso : Tutte le novità sulle 21 tappe. Tra cronometro e tapponi di montagna : anticipazioni e indiscrezioni : Con il passare dei giorni aumentano le voci sul possibile percorso del Giro d’Italia 2019 che scatterà il prossimo 11 maggio. La presentazione ufficiale del tracciato si terrà entro la fine di quest’anno ma sono già emersi alcuni dettagli su quali saranno le località che con buona probabilità verranno toccate dalla prossima Corsa Rosa. Ormai sembrano esserci pochi dubbi sulla partenza che dovrebbe avvenire da Bologna con una ...

Giro d’Italia 2019 - il possibile percorso e Tutte le tappe. Tra cronometro e alta montagna : scenari - anticipazioni - indiscrezioni : Emergono sempre più dettagli sul percorso del Giro d’Italia 2019 che scatterà il prossimo 11 maggio. Naturalmente si parla soltanto di alcune indiscrezioni e di rumors visto che la certezza arriverà soltanto entro la fine dell’anno quando verrà ufficialmente presentato il tracciato della prossima Corsa Rosa ma intanto inizia già a delinearsi un quadro su come potrà essere il Giro d’Italia 2019. Partenza da Bologna con una ...

Dalla missione a Mosca all’incontro con Orbán - Tutte le tappe della diplomazia parallela di Salvini : L’incontro in prefettura a Milano con il premier ungherese Viktor Orbán è solo l’ultima tappa di una sorta di diplomazia parallela del leader leghista, vicepremier e ministro...

Vuelta a España 2018 : la guida completa. Le tappe - il percorso - i favoriti e Tutte le informazioni sulla Corsa Rossa : La Vuelta a España 2018 si correrà da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpine. La Corsa iberica, giunta alla sua 73^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo e variegato con tante salite e quaranta chilometri a cronometro. La ...

Vuelta a España 2018 : il percorso. Tutte le tappe di montagna - cronometro e volate : Ci siamo, domani prenderà il via la Vuelta a España 2018. Il terzo grande giro della stagione vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe, per un totale di 3.254 chilometri da percorrere. La prima maglia rossa si deciderà in una sfida contro il tempo, con Malaga che ospiterà una delle due cronometro individuali previste. Come sempre ci sarà tanta salita, con ben tredici tappe tra media e alta montagna. Spazio poi anche ai velocisti, con sei ...

Vuelta a España 2018 - Tutte le tappe : percorso e altimetria : tutte le tappe della Vuelta a España 2018: altimetria, planimetria, calendario e percorso di tutte le tappe della corsa...