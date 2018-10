Tutte le emoji su Twitter vengono ora conteggiate come due soli caratteri

iOS 12.1 - Apple rilascia la seconda beta : 70 nuove emoji/ iPhone e iPad - il look rinnovato : Tutte le novità : Apple ha rilasciato iOS 12.1 beta 2, l’aggiornamento dedicato solo agli sviluppatori per tutti i dispositivi attualmente supportati, 70 nuove emoji.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:28:00 GMT)