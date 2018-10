Turchia | oggi l' udienza sul caso del pastore Brunson | possibile accordo con Washington

Turchia - NYT : “GIORNALISTA KHASHOGGI UCCISO CON MOTOSEGA”/ Un video può incastrare l’Arabia Saudita : Scomparsa Jamal KHASHOGGI a Istanbul: Arabia Saudita, "TURCHIA ispezioni il Consolato, nulla da nascondere". Ultime notizie, NYT "fatto a pezzi come in Pulp Fiction"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:15:00 GMT)

Jamal Khashoggi è stato ucciso dai sauditi - dice la Turchia : Ma lo dice ufficiosamente, lasciandosi la possibilità di cambiare versione e non rovinare i rapporti con l'Arabia Saudita The post Jamal Khashoggi è stato ucciso dai sauditi, dice la Turchia appeared first on Il Post.

La Turchia indagherà sulla scomparsa di Jamal Khashoggi anche entrando nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul : Il ministro degli esteri della Turchia, Mevlüt Çavusoglu, ha detto che le autorità turche entreranno nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul per proseguire le indagini sulla scomparsa del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi. Khashoggi era stato visto l’ultima volta prima di entrare The post La Turchia indagherà sulla scomparsa di Jamal Khashoggi anche entrando nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul ...

Il giornalista Jamal Khashoggi è morto - ma non si sa bene dove e quando. Scambio di accuse Turchia-Arabia Saudita : Il giallo del giornalista scomparso si sta trasformando in scontro diplomatico tra Turchia e Arabia Saudita. Jamal Khashoggi, 59 anni, il giornalista di origini saudite scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato del suo Paese, a Istanbul, sarebbe stato ucciso all'interno dell'edificio. A dare la notizia è la Reuter che cita fonti turche. Una versione, quella dell'agenzia britannica, sostenuta anche dal Washington Post, ...

Turchia - Wp : “Giornalista Khashoggi ucciso dentro consolato saudita”. Fonti turche : “Omicidio premeditato” : Jamal Khashoggi, il giornalista di origini saudite scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato del suo Paese, sarebbe stato ucciso all’interno dell’edificio. A dare la notizia è la Reuters che cita Fonti turche. Una versione, quella dell’agenzia britannica, sostenuta anche dal Washington Post, quotidiano con cui Khashoggi collabora e che sta portando avanti una campagna per arrivare alla verità ...

La Turchia : “Il dissidente saudita Khashoggi è stato ucciso nel consolato di Istanbul” : Le autorità turche sono convinte che il giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi, scomparso cinque giorni fa dopo essere entrato nel consolato dell’Arabia saudita a Istanbul, sia stato ucciso all’interno dell’edificio. «La convinzione iniziale della polizia – hanno rivelato all’agenzia Reuters due diverse fonti – è che Khashoggi sia stato u...

