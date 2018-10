Trump | Sui tassi la Fed è impazzita

Trump insiste : Fed aggressiva sui tassi : 21.50 "E' ridicolo quello che la Fed sta facendo. E' troppo aggressiva e sta facendo un grande errore". Così Donald Trump che in un'intervista a Fox torna ad attaccare la Fed sui tassi. Ma aggiunge: "Non licenzierò" il presidente della Fed Jerome Powell, sono "deluso". E Larry Kudlow,consigliere economico della Casa Bianca,cerca di smorzare le polemiche: "Tutti sappiamo che la Fed è indipendente. Trump non sta dettando la politica della banca ...

Bufera sui mercati : Trump torna all'attacco della Fed - analisti - : Sui mercati è andata in scena ieri una tempesta. E per una volta il motivo delle tensioni non è stata l'Italia, ma il movimento è partito dagli Stati Uniti. "Il calo sembra essere stato innescato dai ...

L'onda di Wall Street sui listini : crollano le Borse - Trump attacca la Fed. Italia : spread sopra 300 : MILANO - L'onda lunga delle vendite che ha travolto Wall Street nella serata di ieri si è propagata sui listini orientali e si affaccia anche sull'Europa. Milano avvia gli scambi perdendo l'1,3%, ...

Usa - Wall Street crolla per le vendite sui titoli tecnologici e Trump accusa la Fed : “Penso che sia impazzita” : “Penso che la Fed stia commettendo un errore. Penso che sia impazzita“. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reagito così al tonfo di Wall Street che mercoledì ha chiuso la sua peggiore seduta degli ultimi otto mesi con il Dow Jones a -3,1%, l’indice Nasdaq a -4,08% e lo S&P 500 a -3,27%. Tutta colpa, secondo Trump, dei rialzi dei tassi decisi dalla banca centrale. “Sono fortemente in disaccordo con ...

Lo scontro Trump-Fed sui tassi manda in tilt le Borse : SAIPEM -2,5% Il timore di una frenata dell'economia, provocata dal rialzo tassi, ha ripercussioni anche sul petrolio, il Brent stamattina tratta in Asia a 81,6 dollari il barile, in calo del 2%, ieri ...

Trump : «La Fed è impazzita sui tassi. Non abbiamo un problema di inflazione» : Lo afferma il presidente americano tornano ad attaccare la Fed per la sua politica di rialzigraduali dei tassi di

Trump riscrive il Nafta : momento storico. Patto con Messico e Canada sui commerci : Donald Trump trova la quadra sugli scambi in Nord America, incassa una vittoria commerciale ed elettorale e lancia un ultimatum all’Europa: «Senza accordo imporremo dazi sulle auto». ...

Kavanaugh - gesuiti a Trump : "Ritira la nomina"/ Ultime notizie Corte Suprema : "Non è nell'interesse del Paese" : Kavanaugh, udienza al Senato: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey Ford che ripercorre il tentativo di stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:50:00 GMT)

Usa - i gesuiti chiedono a Trump di bloccare la nomina di Kavanaugh : Negli Stati Uniti non si ferma la bufera su Brett Kavanaugh , nominato da Trump alla Corte suprema, finito al centro di uno scandalo per le accuse di molestie sessuali, sollevate da una donna, ...

Nuova stretta di Trump Sui migranti : giro di vite sulla green card - : La Casa Bianca ha annunciato modifiche alle regole sull'immigrazione: niente permesso di soggiorno illimitato a chi usufruisce già di benefici pubblici come l'assistenza alimentare o i buoni per l'...

Trump : nuovi dazi sui prodotti cinesi : ANSA, - WASHINGTON, 18 SET - L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi su una serie di prodotti Made in china per un valore di 200 miliardi di dollari, pari a circa la meta' dell'...

Usa - Trump annuncia nuovi dazi per 200 miliardi di dollari sui prodotti cinesi : WASHINGTON - L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi su una serie di prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari, pari a circa la metà dell'import di tutti i ...

Uragano Florence - in Usa 1 - 7 milioni di evacuati. Polemica sui fondi : “Trump li ha dirottati a centri detenzione migranti” : Le autorità americane hanno ordinato l’evacuazione di oltre 1,7 milioni di persone dalle aree più a rischio negli Stati della Carolina del Sud, della Carolina del Nord e della Virginia in previsione dell’arrivo dell’Uragano Florence. Che nel frattempo è stato declassato da categoria 4 a categoria 2 ma è ancora estremamente pericoloso. Secondo il Servizio meteorologico nazionale, l’Uragano potrebbe interessare un’area in cui vivono oltre 10 ...

Stretta di Trump Sui cellulari alla Casa Bianca : ... la Casa Bianca ha deciso di cambiare la sua politica rispetto all'accesso con telefoni dentro la …