Truffa contatore GAS da 3465472011 e 800945094? Analisi messaggio WhatsApp

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Molto strano ilpresumibilmente inviato da ITALGAS RETI indicando di inviare la foto delGAS al numeroper mancata lettura da parte di un incaricato da oltre 1 anno (nelsi specifica di poter contattare il numero verdeper ulteriori informazioni, linea che purtroppo risulta sempre staccata, anche dalle prove che abbiamo provveduto ad effettuare personalmente). Trattasi di unaorchestrata alle spalle di ITALGAS RETI? Presto per dirlo, anche se all'apparenza così potrebbe sembrare (soprattutto per l'irreperibilità della numerazione di cui sopra).A primo acchito viene da pensare ad un tentativo di estorsione dei dati delGAS, così da rifilare contratti non richiesti, o chissà per quali altri scopi illeciti. Della questione, anche se non in riferimento alle numerazioni che vi abbiamo sopra indicato, aveva ...