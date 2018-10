True Detective | la terza stagione arriva a gennaio 2019

True Detective : pochi mesi al ritorno della serie cult. Arriva la stagione tre : Tre anni dopo l'impetuosa stagione due, criticata per la sua inconsistenza, True Detective torna in tv, finalmente. Il primo episodio? è previsto per 13 Gennaio 2019 in America sulle frequenze della ...

Annunciata la data di debutto di True Detective 3 : Mahershala Ali e Nic Pizzolatto per una stagione di “rinascita” : Dopo la delusione per gli episodi della seconda stagione e una lunga pausa, finalmente True Detective 3 sarà presto realtà. Per qualsiasi appassionato di serie tv è già molto lunga la pausa estiva tra una stagione e l'altra ma per la serie antologica firmata da Nic Pizzolatto sono passati ormai tre anni dalla messa in onda della seconda stagione e passeranno ancora dei mesi visto che, come annunciato da HBO qualche ora fa, la data di debutto ...

James Bond 25 - Cary Fukunaga è il nuovo regista : da True Detective a 007 : Sarà Cary Fukunaga a sostituire Danny Boyle e a dirigere James Bond 25. Ad annunciarlo, con un certo entusiasmo, sono stati i produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, insieme all’attore Daniel Craig. E la speranza è che quest’ultimo riesca ad entrare in sintonia con il nuovo regista, considerati i rumors secondo i quali dietro alla rinuncia di Boyle ci sia proprio lui. Pare infatti che Craig volesse chiudere il suo ciclo ...

Le riprese inizieranno il 4 marzo del 2019 e l'uscita al cinema è prevista, salvo slittamenti

True Detective 3 - il primo teaser : Finalmente arriva True Detective 3 e il primo teaser trailer lanciato da HBO svela qualcosa in più del nuovo capitolo della serie antologica creata da Nic Pizzolatto. Protagonista è l’attore premio Oscar (per Moonlight) Mahershala Ali, che con il piccolo schermo ha già un certo feeling dato che ha recitato sia in House of Cards che in Marvel’s Luke Cage (e prima ancora in Crossing Jordan, Codice Matrix, 4400 e Alphas). È lui il ...

Game of Thrones 8 - ecco le prime immagini. Trailer per True Detective 3 : HBO prepara il suo pubblico americano ma anche quello di tutto il mondo, alla sua nuova stagione di produzioni originali concentrandosi sui tanti ritorni che a partire dalla seconda stagione di The Deuce il 9 settembre, accompagneranno la stagione 2018/19 della rete cable.In apertura di articolo trovate quindi il classico video "coming soon" di HBO un elenco per immagini di quello che succederà nei prossimi mesi. ecco quindi che vediamo ...