"Truccata Psg-Stella Rossa" Scandalo in Champions League

Partita Truccata? Inchiesta su Psg-Stella Rossa di Champions per sospetta combine : Una Partita di Champions League è finita sotto la lente d'ingrandimento della magistratura francese, che indaga per una sospetta combine. Si tratta del match tra Paris Saint Germain e Stella Rossa Belgrado del 3 ottobre scorso, finito 6-1 per i francesi. La notizia, lanciata dal giornale L'Equipe, è stata confermata da fonti vicine all"Inchiesta.Psg e Stella Rossa fanno parte dello stesso girone di Napoli e Liverpool. Secondo quanto scrive ...