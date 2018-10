Trovata morta in casa col cranio fracassato Maria | l' angelo di Ragusa

Ragusa - donna di 66 anni Trovata morta in casa con la testa fracassata : La polizia esclude la rapina. La vittima era molto conosciuta perché, da ministrante laica, portava la comunione alle persone malate

Ragusa - donna Trovata morta in casa in una pozza di sangue e col cranio fracassato : La 66enne è stata rinvenuta priva di vita in casa sua dal nipote che poi ha chiamato i soccorsi medici. Giaceva a terra in una pozza di sangue e col cranio fracassato, vittima di una morte violenta. Per gli inquirenti si tratta di omicidio: la polizia sta interrogando familiari e conoscenti per ricostruire le sue ultime ore di vita.Continua a leggere

Donna Trovata morta a Fiumicino - il personal trainer confessa l’omicidio : Si è costituito ai carabinieri della stazione di Fiumicino per confessare di aver ucciso Maria Tanina Momilia, la Donna trovata morta lunedì scorso in un fosso. Andrea De Filippis, il personal trainer della commessa 39enne e madre di due figli, ha chiesto di poter parlare con gli inquirenti per mettere a verbale la sua confessione. L’uomo è stato quindi trasferito al comando dei carabinieri del gruppo Ostia dove verrà ascoltato dagli ...

Maltempo - Trovata morta la donna dispersa in Sardegna : Roma, 11 ott., askanews, - In Sardegna è stata trovata morta la donna di 45 anni, Teresa Macario, dispersa da ieri notte nelle campagne di Assemini, Cagliari,. L'auto nella quale viaggiava con il ...

