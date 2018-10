Trifone e Teresa | processo d’appello per Giosuè Ruotolo

ilnotiziangolo

(Di venerdì 12 ottobre 2018)ritornano nell’aula del tribunale di Appello. O meglio è il loro caso a riportare sul banco degli imputati, il militare condannato all’ergastolo in primo grado. A tre anni di distanza dal duplice delitto diè ancora il principale indiziato per la tragedia che ha spento la vita dei due fidanzatini di Pordenone. Casoa porte chiuse Nessuna telecamera presente durante il dibattimento in Appello contro Giosué. Una decisione del Presidente Igor Maria Rifiorati della Corte d’Appello di Trieste per il caso diRagone eCostanza. Il legale Roberto Rigoni Stern ha già anticipato che richiederà alla Corte di fare una perizia super partes che possa chiarire alcuni punti oscuri dell’inchiesta. Come sottolinea Il Secolo XIX in aula è presente anche il padre di ...