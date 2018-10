Tria : Mef in Alitalia? Non ne ho parlato : 16.54 "Penso che delle cose che fa il Tesoro ne debba parlare il ministro dell'Economia e io non ne ho parlato". Così il ministro dell'Economia, Tria, sull'ipotesi di un ingresso del Mef nel capitale di Alitalia, come prospettato dal vicepremier e ministro Di Maio. Tria ha poi rassicurato sull'andamento delle ultime aste di titoli di Stato. "Per ora non c'è alcun problema,le aste vengono svolte regolarmente con tassi più elevati rispetto a ...

Mef : bilaterale tra Tria-Mnuchin - confermata volontà di continuare dialogo costruttivo con Ue : Incontro tra il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e il segretario di Stato Usa, Steven Mnuchin. Nell'incontro bilaterale di stamattina con Mnuchin Tria ha illustrato, si legge nella nota del Mef, "lo spirito e ...

Manovra - Salvini-Di Maio : “non si cambia” - ma su pensioni possibili modifiche/ Tria “rispetto per tecnici Mef” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:25:00 GMT)

Tria : Rispetto per Upb ma capacità tecniche Mef non inferiori a altri : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

DEF - Tria : “ABBASSARE TONI CON UE” - E SPREAD CALA FINO A 299/ Manovra - Mef : “Governo non prevede gravi crisi” : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Manovra - Tria “Non mi dimetto”/ Ultime notizie - Savona contraddice il Mef “Nel 2019 crescita del 3%” : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Le parole del titolare del Mef(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:18:00 GMT)

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...

Manovra - Tria festeggia i 70 anni al lavoro. Mef all'opera sulla nota al Def : Il day after del ministero dell'Economia è caratterizzato da una frenetica attività che ruota intorno a quel 2,4%

Manovra - Tria : "Ho giurato nell'interesse della Nazione" | M5s : "Mef resiste sulla Fornero" : Il ministro dell'Economia dopo le tensioni nel governo in vista della nota di aggiornamento del Def: "Ho giurato nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io". E da M5s si racconta anche delle resistenze del ministro nel modificare la legge Fornero

Audio Casalino - Paragone (M5s) : “Tria difende i dirigenti del Mef? Forse ha sbagliato governo” : “Se Tria difende i tecnici e i dirigenti del Ministero dell’Economia allora significa che ha sbagliato governo in cui fare politica”. A dirlo, in un videomessaggio pubblicato su Facebook, è il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, riferendosi alla vicenda nata dopo la diffusione dell’Audio di Rocco Casalino e le conseguenti prese di posizione all’interno dell’esecutivo. “Noi siamo il governo del ...