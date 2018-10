Tria sull’imitazione di Crozza | “Esilarante | non potevo non ridere Prima ho aperto la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ennesima “vittima” delle imitazioni di Maurizio, il ministro dell’Economia, Giovanni, non ha potuto fare a meno di commentare l’interpretazione del comico genovese che ha definito “esilarante”. A margine dei lavori delle assemblee annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale, a Bali, il ministro si è lasciato andare ad alcune battute con i giornalisti, ammettendo che l’imitazione di“è esilarante, non ho potuto fare a meno di”. Lo ha sorpreso il fatto che il comico sia riuscito a imitare anche la tosse. Poi gli lancia una piccola sfida: “Anche la tosse mi ha imitato – ha detto ridendo – In questo momento mi è un po’ passata, ho messo in crisi. Mi sto anche per cambiare gli occhiali, così poi deve ripartire da zero”. Vediamo se lo showman riuscirà ad ...