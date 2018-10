Tria contro Di Maio | faida di governo sulla manovra Alitalia

Paolo Savona - il retroscena da Palazzo Chigi : con Giovanni Tria è scontro furioso : Motivo? Il ministro dell' Economia non ha gradito di essere scavalcato dal suo collega sulla linea della prudenza. Il responsabile dell'Europa ha abbandonato infatti l'euroscetticismo per diventare ...

Schengen - AusTria estende controlli frontiere per altri sei mesi : La Commissione europea ha reso noto di aver ricevuto una notifica dall'Austria "che intende continuare a mantenere i controlli temporanei alle frontiere interne con Slovenia e Ungheria, fino a maggio ...

Inter - Politano : “Dalla vittoria contro Tottenham dimosTriamo la nostra forza” : Intervistato ai microfoni di “Mediaset”, Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo primo periodo nel club nerazzurro: “Il mio esordio all’Inter non è stato facile: nuovo ambiente, nuova squadra, poi con il passare del tempo è andata sempre meglio e ora possa dire di essere molto contento della mia scelta”. […] L'articolo Inter, Politano: ...

Tria : Manovra da 37 mld - altolà di Forza Italia; il Papa contro l'aborto - : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha confermato le previsioni di finanza pubblica nonostante l'Ufficio parlamentare di Bilancio non abbia validato il quadro contenuto nella nota di aggiornamento del Def. In una ...

Tria conferma le misure - contro le previsioni obsolete ed emotive : L'errore, per Giovanni Tria, sta nella scelta di guardare alle previsioni degli analisti e delle istituzioni internazionali piuttosto che al cantiere del Governo. E dato che le previsioni, sempre secondo il ministro dell'Economia, si basano su informazioni "parziali od obsolete", ecco che la bocciatura della Nota di aggiornamento al Def da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio risulta di fatto infondata. Al massimo uno stimolo per il ...

Il ministro tedesco non si controlla durante il comizio. Ma la produzione indusTriale va male : ... ha sentenziato il ministro dell'Interno tedesco, suscitando l'immediata reazione su Twitter dell'ex ministro greco Yanis Varoufakis : 'Grazie alla presenza tedesca il mondo guarirà', in molti ci ...

Def - Padoan contro Tria : “Reddito di cittadinanza e stop alla legge Fornero per creare lavoro fa ridere” : Dopo l’illustrazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, nella Commissione Bilancio e Finanze di Camera e Senato a Montecitorio, è intervenuto, duramente, l’ex ministro Pier Carlo Padoan, oggi deputato Pd. “Che il reddito di cittadinanza e la riforma pensionistica servono per creare occupazione fa ridere e non è assolutamente vero che l’intervento sulle pensioni accelera l’uscita dal ...

Il PaTriarca di Antiochia e lo scontro tra Mosca e Costantinopoli : ... proprio Kiev e Antiochia hanno cercato di influenzare lo sviluppo del Patriarcato moscovita in direzioni differenti, tra occidente e oriente del mondo cristiano europeo e mediorientale. Giovanni X e ...

Aborto : PaTriarca su capogruppo Pd Verona - espulsione contro dna partito : Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “Parlare di espulsione per la capogruppo del Pd di Verona Padovani mi sembra davvero contrario al dna dello stesso Pd. Siamo un partito plurale, e anche se qualcuno va contro quella che è la linea comune, non può essere colpevolizzato fino all’espulsione”. Lo afferma il se

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano cade a testa alta contro Vienna. Le Foxes cedono 1-2 agli ausTriaci : Si è conclusa da poco la settima partita di Bolzano nel campionato austriaco EBEL 2018-2019. Purtroppo per le Foxes arriva il terzo stop nelle ultime 4 gare, dopo le 3 vittorie iniziali. Troppo forti gli austriaci del Vienna, che vincono per 2-1 e restano a punteggio pieno con ben 6 punti di vantaggio sul Graz, prima squadra inseguitrice. Nella prima metà del periodo di apertura succede ben poco. La partita si sblocca al 12′ esatto con il ...

Il ministro delle Finanze svizzero vede Tria : 'Incontro positivo' : Roma, 5 ott., askanews, - Incontro 'molto positivo' oggi a Roma del consigliere federale della Svizzera Ueli Maurer, capo del dipartimento delle Finanze, con il suo omologo italiano Giovanni Tria. ...

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Reddito cittadinanza - Tria : "Contro abusi scenderà in campo la Guardia di Finanza" : LaPresse, Giovanni Tria pronto ad arginare i possibili abusi legati al Reddito di cittadinanza. "Su mio mandato, spiega il ministro dell'Economia, scenderà in campo la Guardia di Finanza con un piano specifico per poter intervenire nel crinale tra lavoro nero e poveri che chiedono di accedere al Reddito".

Reddito di cittadinanza - Tria : 'rete protezione per arginare sentimenti contro Europa e libero commercio - in campo Guardia Finanza contro ... : Nel corso del suo intervento al convegno Centro Studi di ConfindusTria, il ministro dell'economia Giovanni Tria parla del Reddito di cittadinanza, ribadendo la necessità che i governi forniscano una rete di protezione alle fasce più deboli della popolazione, anche "per arginare sentimenti ...