Trani News - Marluna Teatro all' Abeliano di Bari

Trani News - A teatro con i Guitti. il programma della sesta edizione. : Si inizia domenica 7 ottobre, per ridere con un esilarante commedia farsa di Giuseppe Francavilla dal titolo: Economia caro. Ogni serata sarà introdotta da un anteprima in cui si potrà conoscere un ...

Trani News - "Libri nel Borgo Antico" di Bisceglie - BA - - "Passaggi" di Adriana Ostuni : ... l'unità universale, nel suo divenire di vita-morte-rinascita, attraverso i filtri dei quattro elementi, che scandiscono l'opera in calibrati capitoli e parole, è cosa che piace al mondo e ha, non ...

Trani News - Aspettando i Dialokids 2018. Il pogramma : IL PROGRAMMA COMPLETO Dialokids 2018 'Io non ho paura!' Letture, spettacoli, incontri con autori , formazione e workshop. PER PARTECIPARE A TUTTI GLI EVENTI E' NECESSARIO PRENOTARE c/o Libreria Miranfù via Pisa 48 -Trani tel. 0883-1955260 - Elisa Mantoni tel. 347-...