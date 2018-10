Tragedia per il calcio svedese | morto per arresto cardiaco colui che stregò Zlatan

Uomini e donne - la Tragedia di Valentina Autiero : umiliata e rifiutata - crolla in un pianto disperato : 'Una brutta cotta'. È così che Maria De Filippi commenta il comportamento di Valentina Autiero nei confronti di David Scarantino . Nella puntata di mercoledì 10 ottobre di Uomini e donne al centro ...

Alluvione in Sardegna : Tragedia ad Assemini - donna dispersa ritrovata senza vita : tragedia nel cagliaritano, Alluvione travolge una famiglia. C'è una vittima. Stamattina vi abbiamo informato in questo articolo delle piogge alluvionali verificatesi tra ieri sera e la notte su...

La lite per il parcheggio finisce in Tragedia : Non ce l'ha fatta Salvo Terrasi, l'uomo ricoverato lo scorso 17 settembre dopo essere stato colpito da un pugno al volto. E'...

Italia - Chiellini a Genova : 'Profonda commozione per una Tragedia immane' : Genova - 'Profonda commozione per una tragedia immane. Siamo vicini al dolore delle famiglie delle vittime e alle tante persone che ancora oggi vivono una situazione di grande disagio'. Con questo ...

Calcio - Roberto Mancini : “Formazione? Un tridente ci sarà di sicuro. Provo tanta commozione per la Tragedia del Ponte Morandi” : L’Italia si sta preparando per l’amichevole contro l’Ucraina in programma domani mercoledì 10 ottobre a Genova (ore 20.45) che precede poi la trasferta in Polonia per la terza giornata della Nations League. Alla vigilia della sfida contro gli ucraini a Genova, tiene banco la questione modulo viste le problematiche relative agli attaccanti, con l’infortunio di Zaza e l’arrivo di Lasagna. “Un tridente ci sarà ...

Tragedia in Val Badia - muore un base jumper : BOLZANO . Un base jumper ha perso la vita quest'oggi sulle montagne altoatesine. L'incidente mortale è avvenuto in val Badia, sul Sassongher. A mezzogiorno il volo fatale. Sul posto l'Aiut Alpin ...

La Tragedia di Lamezia Terme - una task force di geofisici specializzati del Cnr per trovare il corpo del piccolo Nicolò : La scelta di far passare una strada di Lamezia Terme dove un tempo scorreva un torrente ha distrutto la famiglia di Angelo Frijia. Sua moglie, Stefania Signore, di 30 anni, i figli Cristian, 7 anni, e ...

Vajont 1963-2018 : la più grande Tragedia causata dall’uomo. Eppure quella Diga è un’opera ingegneristicamente perfetta : Il Festival del Cinema di Venezia, una delle più prestigiose rassegne cinematografiche al mondo, da sempre premia con la “Coppa Volpi” gli attori e le attrici che più si distinguono nell’interpretazione dei film in concorso, ma a chi è intitolato questo importante premio? Lui è Giuseppe Volpi conte di Misurata, uno degli “inventori” della Mostra, come del Polo industriale di Porto Marghera; massone, ministro di Benito Mussolini fascista, ...

Tragedia alla mezza Maratona di Cardiff : morti due atleti per arresto cardiaco : Tragedia alla mezza Maratona di Cardiff che si è disputata ieri nella capitale del Galles. Due corridori hanno infatti perso la vita subito dopo aver tagliato il traguardo, entrambi colti da un arresto cardiaco. Il 25enne Ben McDonald e il 32enne Dean Fletcher sono deceduti nonostante i pronti tentativi di soccorso del personale sanitario e un rapido trasporto presso l’Ospedale Universitario della città. Ben era alla sua prima ...

Bode Miller di nuovo papà dopo la Tragedia / Nasce un maschietto dopo la morte per annegamento della figlia : L'ex sciatore alpino Bode Miller torna a sorridere per la nascita di suo figlio. Con la moglie aveva perso la figlia di un anno e mezzo che era annegata in una piscina quattro mesi fa.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Torino - opposizione all'attacco : "Il Comune parte civile per la Tragedia di piazza San Carlo" : Il centrosinistra si ricompatta per chiedere che la Città intervenga al processo: "Visto che la sindaca è indagata, ci rappresenti un curatore speciale. Ma il danno è stato grave e non si può lasciar perdere"

Tragedia a Napoli : assassinato con una coltellata il 21enne Raffaele Perinelli - ex calciatore di Serie D : Una Tragedia ha scosso la città di Napoli e indirettamente ha toccato anche il mondo del calcio . L'ex di Gragnano e Turris, con cui ha disputato anche due stagioni in Serie D, Raffaele Perinelli è morto nella giornata di ieri, a seguito dalla lite sfociata nel suo ...

Tragedia LAMEZIA/ Calabria - le colpe di una terra dove si muore - ancora - per la pioggia : La TRAGEDIA di LAMEZIA Terme segnala un problema: quando piove la Calabria va in crisi. Le istituzioni locali lamentano la mancanza di fondi.

Tragedia dell'Archivio - salvati tutti i dati della centralina : back up urgente disposto dalla Procura per evitare di perdere le tracce di ... : tutti i dati della centralina dell'Archivio di Stato sono stati scaricati e salvati. E' stato eseguito nel pomeriggio di venerdì il back up completo dell'apparecchiatura: un'operazione svolta d'...