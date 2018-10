Tragedia nel pattinaggio | ex atleta muore nel sonno | addio alla 29enne Giada dell’Acqua

Tragedia nel mondo del pattinaggio : Giada Dell'Acqua muore nel sonno a 28 anni : A dare il triste e crudele annuncio è stata la Fisr , Federazione Italiana Sport Rotellistici, su Facebook: 'Ciao Giada lasci un grande vuoto nel pattinaggio artistico' Come detto Giada Dell'Acqua si ...

Giada - giovane mamma ed ex nazionale azzurra morta nel sonno : "Tragedia inspiegabile" : L'ex atleta della nazionale di pattinaggio morta in casa a San Giovanni in Marignano, Rimini. Si era sposata da poco e aveva...

Tragedia in carcere : detenuto muore nel sonno : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Intrighi - sesso - potere : la Tragedia di Donnellan : Una vicenda efferata che contiene il significato stesso di teatro. Altissime aspettative per 'La tragedia del vendicatore' che inaugura stasera allo Strehler la stagione del Piccolo Teatro. ...

Tragedia a Napoli : assassinato con una coltellata il 21enne Raffaele Perinelli - ex calciatore di Serie D : Una Tragedia ha scosso la città di Napoli e indirettamente ha toccato anche il mondo del calcio . L'ex di Gragnano e Turris, con cui ha disputato anche due stagioni in Serie D, Raffaele Perinelli è morto nella giornata di ieri, a seguito dalla lite sfociata nel suo ...

Tragedia nel ciclismo : muore Duquennoy a soli 23 anni : TORINO - Ancora un lutto nel mondo del ciclismo: è morto all'età di soli 23 anni il corridore belga Jimmy Duquennoy . A dare l'annuncio la sua squadra, la WB-Aqua Protect-Veranclassic, che ha appreso la notizia sabato mattina. ...

MORIRE DI PIOGGIA A LAMEZIA/ "Ero nella Tragedia ma non me ne accorgevo" : E' normale che a ottobre piova, anche forte, non è normale che in Calabria, da diversi anni, ci siano sempre dei morti. Il disinteresse per i cittadini. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:08:00 GMT)MINORENNI PICCHIANO COETANEO/ E postano il video: per favore non chiamiamolo (cyber)bullismoMORTO SUICIDA IL FIGLIO DI LORY DEL SANTO/ Lei va al GF Vip, ma il suo dolore è come il nostro

Maltempo - Calabria flagellata : il 20 Agosto la Tragedia del Raganello : Calabria flagellata dal Maltempo, con due morti e un bimbo disperso, a poche settimane dal disastro del Pollino. Il 20 Agosto scorso un violento nubifragio ha causato la piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. La piena ha travolto decine di escursionisti nelle gole del Raganello: dieci persone sono morte quel giorno, tra questi Antonio de Rasis, una guida esperta che era stato anche tra i soccorritori di ...

Migranti - Tragedia nel Mar Egeo : barcone si rovescia - morti 5 profughi : tragedia al largo del Mar Egeo, dove un barcone si è rovesciato a causa di una tempesta provocando la morte di 5 Migranti. Ma non è chiaro quanti ne fossero a bordo, per cui il bilancio potrebbe aumentare. Intanto, i 58 Migranti dell'Aquarius sono sbarcati a Malta e saranno poi trasferiti in Francia, Germania, Spagna e Portogallo.Continua a leggere

Tragedia nel Casertano - si ribalta pullman con studenti. Bilancio pesantissimo : Cronaca. E' di 12 feriti, due dei quali in gravi condizioni il Bilancio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla Provinciale tra Tora e Piccilli e Galluccio. Un pullman della Clp, pieno di studenti,...

Napoli - Tragedia all'Ospedale del Mare : detenuto sfugge al piantone e si uccide lanciandosi nel vuoto : Si è gettato dalle scale antincendio dell'Ospedale del Mare ed è morto sul colpo. A suicidarsi è stato un paziente psichiatrico che era ricoverato nel reparto specializzato...

Tragedia del Raganello. La sorella di Antonio De Rasis : “Un eroe - è morto per salvare il gruppo” : Amelia ricorda il fratello, guida esperta, tra i soccorritori di Rigopiano, rimasto vittima della Tragedia di Civita avvenuta lo scorso 20 agosto: "È entrato nel cuore di tutti, non mi aspettavo tutto questo affetto" ha detto in occasione della commemorazione a un mese dal dramma.Continua a leggere

Mimmo Criscito cuore Genoa : 'un onore essere capitano nell'anno del 125° compleanno e della Tragedia del Ponte Morandi' : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo ' Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell'anno del 125° ...