Tra omicidi e rapporti sessuali | una quest secondaria di Assassin' s Creed Odyssey che

(Di venerdì 12 ottobre 2018)'srimarrà negli annali come il primo titolo della serie che introduce significativi elementi RPG all'interno dell'esperienza, e un video comparso in rete ine ore testimonia come la libertà di scelta data al giocatore possa invero produrre situazioni davvero esilaranti.Di seguito parleremo dello sviluppo e della conclusione di unadi, quindi se non voleste ricevere anticipazioni vi invitiamo a interrompere la lettura. Nel corso dell'avventura, nella regione di Locride, Alexios e Cassandra incontreranno un ragazzo, Supideo, che terrorizzato da una profezia si è chiuso in una gabbia.La profezia afferma che avrebbe ucciso suo padre e sua madre, ma i genitori sono incolumi all'esterno della gabbia e chiedono al protagonista di recuperare una spada e uno scudo sottratti al giovane, nel tentativo di convincerlo a uscire. La spada è ...