Tra musica | sport e un cognome pesante | Leo Gassmann | il fascino della semplicità

PordenonOnAir - Tra musica e acrobazie aree : Ultimo fine settimana per PordenOnAir venerdì 12 ottobre e sabato 13 ottobre, tra musica e acrobazie aeree a partire dalle 17.30. Venerdì gli interventi musicali saranno a cura di Vinicio Vinnie ...

Largo a giovani e cultura : la Nuova OrchesTra Scarlatti presenta il suo Autunno Musicale 2018 : Si ascolta musica attraverso gli spettacoli, la cultura è messa da parte. Noi possiamo fare spettacolo attraverso la cultura, ma ci rimpiange che invece qualcuno fa solo spettacolo e vuole farlo ...

«A Star is Born» : Lady Gaga e Bradley Cooper innamorati - Tra musica e tormenti - : Il film è, inoltre, una lucida riflessione sul mondo discografico e su come, spesso, l'artista tenda a snaturarsi pur di raggiungere le classifiche. Previous Next

Rihanna raggiunge Drake e conquista un importante Traguardo musicale : Ecco di cosa si tratta The post Rihanna raggiunge Drake e conquista un importante traguardo musicale appeared first on News Mtv Italia.

L'estate appena Trascorsa è stata bella (almeno musicalmente) : Avevo accennato, in un precedente post, all'emozione provata nell'attesa del concerto che Mr Bob Dylan, icona del cantautorato e del Folk Rock in generale, avrebbe tenuto in aprile all'Auditorium di Roma. A dispetto del titolo dell'articolo, L'estate musicale si preannunciava un semidisastro. In tutta sincerità, credo che quello di Dylan sia stato uno dei peggiori concerti a cui abbia mai assistito. Salvando la valenza della band, che Mr ...

Musica - il brano più Trasmesso dalle radio italiane è ancora “My life is going on” di Burak Yeter e Cecilia Krull : La posizione numero 1 della classifica dei brani più gettonati nelle radio parla ancora straniero: il brano più trasmesso dalle radio italiane è ancora una volta My life is going on, brano facente parte della colonna sonora della serie TV La Casa di Carta, il cui remix firmato Burak Yeter sta scalando le classifiche di tutto il mondo. A completare il podio sono però due brani italiani: al secondo posto c’è New York dei Thegiornalisti, terzo ...

Teatro Trastevere - secondo appuntamento con la musica dal vivo - Living Room 13 Ottobre – Filippo Gatti c/o Radio Città Aperta : Dopo il grande successo del primo appuntamento con Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri, sabato 13 Ottobre il Teatro Trastevere promuove con Radio Città Aperta la seconda puntata del format “Living Room: Incontro con il tuo artista preferito” con ospite, questa volta, il poliedrico musicista e produttore romano Filippo Gatti. Oltre ad assistere all’esibizione live “chitarra e voce”, sarà un’occasione perfetta per conoscere l’artista, confrontarsi ...

Dalle icone pop alla sua passione per la musica e la moda : Andy Warhol in mosTra al Vittoriano : Roma, Oltre 170 opere, dal mondo delle icone fino al legame con la moda, passando per la musica e il disegno. A 90 anni dalla sua nascita, arriva a Roma, al Complesso del Vittoriano, una mostra interamente dedicata al mito di Andy Warhol. L’esposizione parte Dalle origini artistiche della Pop Art, con la serigrafia e le serie Campbell’s Soup per poi arrivare alle serie su Elvis, Marilyn, Mao e la Coca-Cola. La mostra prosegue con la ...

Milano : l'orchesTra Verdi festeggia 25 anni con un tour musicale gratuito (2) : (AdnKronos) - Impegnate in questo tour all’interno della città saranno le varie compagini de laVerdi, non solo l'orchestra sinfonica, ma anche la Barocca, il Coro di Voci bianche, il Coro degli stonati e le formazioni solistiche de laVerdi. Le proposte sono state studiate anche per appassionare un p

Milano : l'orchesTra Verdi festeggia 25 anni con un tour musicale gratuito : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un tour musicale gratuito nei nove municipi di Milano. Così l'orchestra sinfonica Verdi celebra il suo venticinquesimo anno di attività. Da quando fu inaugurato, il 6 ottobre 1999, con la sinfonia n.2 di Mahler diretta da Riccardo Chailly, l'auditorium di largo Mahler no

#CESENASTORIES - 6puntata. Anche l'altro Ricciardo va a tutto gas - Tra gol - musica e risate : 'Ma non chiamatemi bomber' : #CESENASTORIES è l'esclusivo backstage bianconero: ogni mercoledì e venerdì sul sito skysport.it , sulla App di Sky Sport e sugli account social Twitter e Instagram di Sky Sport. #CESENASTORIES, i ...

Tutta un’alTra musica : Intermezzi, contrappunti, cori e concerti: tutto il sound che quest’anno accompagnerà il festival di Internazionale. Leggi

La Francia in Scena : il 4 ottobre a Villa Medici il fumetto in diretta di FRANÇOIS OLISLAEGER inconTra la musica di GASPAR CLAUS : I suoi disegni si trovano su alcune delle più importanti testate internazionali come Charlie Hebdo, Libération, Les Inrockuptibles e Internazionale. Nei suoi Carnets d’Avignon (Actes Sud/Arte e´ditions, 2013) – che raccolgono le illustrazioni delle giornate di ben 7 edizioni del Festival d’Avignone – è iscritta la memoria del teatro contemporaneo. È FRANÇOIS OLISLAEGER, artista visivo e performer grafico che, insieme a GASPAR CLAUS, uno dei ...

Su Google Maps arrivano i Tragitti misti e la musica : (Foto: Google) Il prossimo aggiornamento di Google Maps porterà sollievo a chi per recarsi al lavoro a scuola o in università affronta tutti i giorni un’odissea personale. Come comunicato dalla casa di Mountain View sul suo blog, la prossima versione dell’app conterrà infatti una sezione dedicata al tragitto giornaliero, che i pendolari potranno impostare con gli indirizzi di casa e della propria destinazione. La scheda verrà ...